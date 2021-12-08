Velid bebeğe midesinden yemek borusu yapıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, yemek borusu olmadan dünyaya gelen Suriyeli çiftin bebeğine midesinden yemek borusu yapıldı. Dua-Mustafa Neccar çiftinin bebeği Velid, ilk defa ağız yoluyla yemek yemeye ve tat almaya başladı.

Karnından beslenen Suriyeli 13 aylık Velid Neccar bebek, yemek borusu olmadığı için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 3 hafta önce tedavi altına alındı.

Velid bebek, Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Ahmet Atıcı, Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ve ekibi tarafından ameliyat edildi. 10 gün yoğun bakımda kalan Velid bebek, daha sonra iyileşerek çocuk cerrahi servisine alındı.

Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya yaptığı açıklamada, yemek borusu olmayan bebeğe operasyonla midesinden yemek borusu yaparak mideyi kalbin önünden geçirip boynuna ulaştırarak ağzıyla birleştirdiklerini söyledi.

Bebek artık normal beslenebilecek

Velid bebeğin, tıpta izole özofagus atrezisi denilen doğuştan yemek borusu eksikliğiyle doğan bir hasta olduğunu belirten Doç. Dr. Çelikkaya, şöyle devam etti:

"İlk doğduğunda yemek borusu hiç olmadığından dolayı ağız yoluyla hiçbir zaman beslenemedi. Artık ağzından beslenebilmeye ve tat alabilmeye başladı. Tadını alarak beslenebilmeye başladı. Şu anda gayet mutlu. Ortalama 2 buçuk saat süren bir operasyon oldu. Normalde riskli bir operasyon. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak sonrasında toparladı. Şu anda beslenebildiği için taburculuğunu düşünüyoruz. Her insan gibi ve diğer bebekler gibi normal beslenebilecek. Herhangi bir eksiklik hissetmeyecek."

Bu hastalık çok nadir görülüyor

Hastalığın çok nadir görüldüğünün altını çizen Çelikkaya, “Yemek borusu eksikliğinin birçok formu var. Daha çok görülen formları var ve birçok merkezde yapılıyor. Ancak bu özofagus atrezisi dediğimiz formu çok nadir görülen bir form ve sınırlı merkezlerde yapılıyor. Hatay’da da ilk defa yapılıyor" diye konuştu.

Anne Dua Neccar ise, “Oğlum doğumdan beri yemek yiyemiyor fakat ameliyattan sonra rahat bir şekilde yermek yiyebiliyor ve rahat bir şekilde beslenebiliyor. Ameliyatı yapan tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.