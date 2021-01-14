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Vegan diyetlerin vazgeçilmezi, besin mayası

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, besin mayası tüketiminin son dönemde giderek arttığına dikkat çekerek, özellikle vegan diyetlerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Balcı, besin mayasının B12 deposu olduğunu da sözlerine ekledi.

Sağlık 14.01.2021, 11:55
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Vegan diyetlerin vazgeçilmezi, besin mayası

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, besin mayası tüketiminin son dönemde giderek arttığına dikkat çekerek, özellikle vegan diyetlerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Balcı, besin mayasının B12 deposu olduğunu da sözlerine ekledi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, besin mayası veya diğer adı ile beslenme mayası, “Saccharomyces cerevisiae” olarak bilinen maya türünün inaktif hali olduğunu ve özellikle vegan ve vejetaryen yemeklerinde sıklıkla kullanılan, popülerliği her geçen gün daha da artan gıda ürünlerinden biri haline geldiğini belirtti.

“Besin mayasının tadı tuzludur ve peynire benzerdir.” diyen Balcı, “Tadı net bir şekilde tanımlanamayan ve ‘umami’ olarak isimlendirilen grupta bulunmaktadır. Toz halinde ve granül şeklinde satılmaktadır. Besin mayası zengin vitamin, mineral, aminoasit ve antioksidan kaynağıdır. Her çeşit beslenme tarzına sahip insanlar tarafından tercih edilebilir ve kullanılabilir. Özellikle B vitamini ve ‘esansiyel aminoasit’ denilen dışarıdan almak zorunda olduğumuz aminoasitleri içermektedir.” sözleriyle besin mayasının önemine dikkat çekti.

Besin mayası B12 deposu

Besin mayası B vitaminlerinden özellikle B6 ve B12’den zengin olduğunu belirten Balcı, “Bu vitaminlerden B12 vitamini yalnızca hayvansal kaynaklarda bulunduğundan, bu kaynakları tüketmeyen veganlar, alınması gereken bu vitaminlerden yoksun kalırlar ve bu eksiklik sonucunda kan hücrelerinin oluşumunda azalma ve sinir sistemi rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunları görülebilir. Bu etkilerin görülmemesi için besin mayası özellikle veganlar tarafından tüketilebilecek etkili bir gıda ürünüdür.” dedi.

Besin mayasının faydaları bunlarla da sınırlı kalmadığını ifade eden Balcı, içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde ağır metallerin ve serbest radikallerin sebep olduğu hasarlara karşı vücudumuzu koruduğunu ve vücudun toksinlerden uzaklaştırılmasını sağladığını belirterek besin mayasının antioksidan özelliğine dikkat çekti.

“Ayrıca besin mayası içeriğinde bir tür karbonhidrat olan beta glukan bulundurur. Beta glukan ile ilgili yapılan çalışmalarda, beta glukanın kalp sağlığını koruma, kan şekerini düzenleme, kolestrol seviyelerini düşürme ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladıkları bildirilmiştir.” diyen Balcı, besin mayasının besin değerlerini de paylaştı:

Besin Değerleri

1 yemek kaşığı yaklaşık (9g) besin mayası;

Yağ: 0 g

Kalori: 34 kcal

Protein: 5 g

Sodyum: 25 mg

Karbonhidratlar: 3 g

Lif: 2 g

Vegan bir gıda ürünü olan besin mayasının besleyici özelliklerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Balcı, besin mayasının mayaya alerjisi olmayan insanlar tarafından güvenle kullanılabileceğini ifade ederek sözlerini noktaladı.
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