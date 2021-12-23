Vegan Beslenme Hamileliği Nasıl Etkiler?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman açıkladı…

Beslenme düzenlerinde hiçbir hayvansal ürün bulunmayan, yumurta, bal ve süt gibi gıdaları tüketmeyen vegan beslenmeye ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlar ise iyi planlanan vegan beslenme tarzının hamilelik sürecinde dikkatli olmak şartıyla uygulanabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda tüp bebek sürecinde de vegan beslenme tarzının tedaviye olumsuz etki yaratmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Vegan beslenme tüp bebekte gebeliği etkilemez. Ancak hamilelik sürecinde anne adaylarının protein ağırlıklı beslenmeleri gerekir. Bu yüzden vegan beslenen anne adaylarının iyi planlan bir beslenme düzeni eşliğinde vitamin ve protein yönünden zengin besinler tüketmeleri oldukça önemli’’ dedi.

‘’İyi hazırlanmış beslenme planı şart’’

Hamilelik planlanırken ve hamilelik sürecinde diyetin düzgün planlanması sağlıklı gebelik süreci için büyük önem taşıyor. Vegan beslenmede gebelerin kalsiyum, B12 vitamini, Demir ve D vitaminin yeterli miktarda alınmasını gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’ Hamilelik döneminde kalori ve protein ihtiyacı artar. Bu yüzden yeteri miktarda demir, B12 ve D vitamini alması gerekir. Veganlar, gün içinde ihtiyaç duyulan proteini bitkisel kaynaklı besinlerden sağlayabilir. Bunlar baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, kinoa, fıstık ezmesi ve soya ürünleridir’’ diye belirtti.

‘’Vitamin Değerleri Dengelenmeli’’

Gebelik öncesi ve gebelik esnasında vitamin yönünden dengeli ve doğru beslenilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’ Demir, hamilelikte alınması gereken temel minareldir. Vegan anne adayları demir ihtiyacını karşılamak için kuru bakliyatlar, soyalı besinler, tahıllar, pekmez, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketimine özen gösterilmelidir. Süt ve süt ürünü tüketmeyen vegan hamileler doktor kontrolü ile bazı ek vitaminleri de kullanabilirler. Vegan hamileler yumurta tüketmediği için kolin eksikliği görülebilir. Bu yüzden beslenme programlarında kuru yemiş, kuru fasulye gibi besinlerin yer alması gerekir. B12 ise hayvansal besinlerde bulunduğu için doktor kontrolü eşliğinde takviye gıda alınması gerekebilir. Tüm bunların yanı sıra hamilelikte beslenme sürecine çok dikkat edilmeli. Anne sağlığını ve bebek sağlığını korumak doğru beslenme planı ile mümkün’’ dedi.