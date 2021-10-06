- Vefakar kardeş ablasına böbreğini verdi

Diyarbakır’da, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Dilek Yayğir’e vefakar kardeşi Mehmet Yayğir böbreğini bağışladı.

Diyarbakır’da, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Dilek Yayğir’e (37), kardeşi Mehmet Yayğir (33) böbreğini bağışladı. Böbrek nakli Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Organ Nakli Merkezi Klinik Sorumlu Uzmanı Transplantasyon Cerrahı Uzmanı Doç Dr. Nurettin Ay öncülüğündeki ekip tarafından gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon sonucu sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi Dilek Yayğir, 10 yıldır böbrek tedavisi gördüğünü belirterek, böbreklerinin iflas ettiğini ve böbrek nakline destek verilmesi çağrısında bulundu. Yayğir, “Diyalize başlayınca 2 yılım kabus gibiydi, günümüzde Diyarbakır kadavra konusunda çok geriyiz. İnsanlarımız lütfen can kurtarsın, tek böbrekle yaşayan birçok insanlarımız var, bunu kimse yapmıyor, benim kardeşim bunu bana yaptı. Ben ömür boyu ona minnettar kalacağım bunu herkes yapsın, pandemiden dolayı biraz gecikti ama Nurettin hocamız arayıp işlemleri yapabileceğimizi söyledi, bir ay içerisinde hazırlandık, nakile girdik, ben bu kadar başarılı olacağını sanmıyordum, kötü geçeceğini düşündüm fakat 2. günü ayağı kalktım. Doktorlarıma ve kardeşime minnettarım hayatımı onlara borçluyum” dedi.

"Ben yaşadıkça her zaman onun yanındayım"

Ablasına böbreğini vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mehmet Yayğir ise, ablasının her zaman yanında olacağını kaydetti. Yayğir, “Böyle bir durumda hiç düşünmeden ve tereddüt etmeden, kardeştir candır, benim canımın yarısı onun canıdır. Her şey uyumlu geçti geldik, sıkıntısız bir şekilde, profesyonel hocalarımızla birlikte naklimizi olduk, bugünde taburcu olacağız inşallah. Hiçbir sıkıntımızda yok, inşallah Allah bir daha göstermesin” diye konuştu.

"Laparoskopik yöntemle böbreği alınıp nakil edildi"

Ameliyatın gayet başarılı geçtiğini dile getiren Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Organ Nakli Merkezi Klinik Sorumlu Uzmanı Transplantasyon Cerrahı Uzmanı Doç Dr. Nurettin Ay ise, "2013 yılından beri faaliyet gösteriyoruz, 300’e yakın böbrek nakli gerçekleştirdik. Verilerimiz bir yıllık yüzde 99 başarı, bu yıl covitten dolayı kısmı bir açıklık söz konusuydu, 3 ay aktif çalıştık 30 böbrek nakli gerçekleştirdik, 30 hastamızda şuan çok iyi. Dilek hanım uzun bir zamandır kronik bir hastalıkla mücadele ediyordu. Son dönem böbrek yetersizliği gerçekleşmişti, 2 yılda diyaliz programındaydı, kardeşiyle böbrek nakli olmak için başvurdu, covid dönemi olduğu için hazırlıklarını yapıp bekleme sürecine aldık. Normalleşme süreciyle naklimizi gerçekleştirdik. Başarılı geçti bugünde taburcu olacak, umarım bir daha organ ihtiyacı olmaz. Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da kadavrada çok geri, özellikle covid süreci bu işi daha da baltaladı. Bizde canlıdan nakil çok ön planda, başarı oranı Türkiye ortalamasının üstünde, dünya verileriyle eşdeğer, bu açıdan ameliyat sonrası takipler 7 gün 24 saat hastalar bize ulaşabilmekte” şeklinde konuştu.

(MB-AKK-Y)