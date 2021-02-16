Vector araştırma merkezi: "Rus aşıları Covid-19’un İngiltere mutasyonuna karşı etkili"

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi (Vector), ülkede korona virüse karşı geliştirilen EpiVacCorona ve Sputnik V aşılarının İngiltere’de görülen mutasyona karşı etkili olduğunu açıkladı.

Rusya’nın ikinci Covid-19 aşısını geliştiren Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi (Vector), ülkede üretilen EpiVacCorona ve Sputnik V aşılarının İngiltere’deki mutasyona karşı etkili olup olmadığını araştırdı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda EpiVacCorona ve Sputnik V aşılarının İngiltere’deki mutasyona karşı etkili olduğu ifade edilerek, “Vector uzmanları Sputnik V ve EpiVacCorona aşılarının korona virüsün İngiltere’deki mutasyonuna karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Aşıların koruyucu etkisi nötralizasyon reaksiyonlarında görüldü” denildi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus aşılarının yeni mutasyonlara karşı etkili olup olmadığının araştırılması ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde talimat vermişti.

Sputnik V aşısının kullanımına 21 ülke onay vermişti.