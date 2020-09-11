banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
En yüksek gelir İstanbul’a ait
En yüksek gelir İstanbul’a ait
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Vatandaşlar düğünlere ve kurumlara HES koduyla alınacak

ADIYAMAN’DA İZİN VERİLEN DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENLERİ İLE KAMU KURUMLARINA VATANDAŞLAR HAYAT EVE SIĞAR (HES) KODU UYGULAMASIYLA GİREBİLECEK.

Sağlık 11.09.2020, 12:24
4
Vatandaşlar düğünlere ve kurumlara HES koduyla alınacak

Adıyaman’da izin verilen düğün ve nikah törenleri ile kamu kurumlarına vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile girebilecek.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. 16 Eylül 2020 tarihinden itibaren il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde personelin ve kuruma girmek isteyen diğer kişilerin HES kodu sorgulanarak kuruma alınmaları kararlaştırıldı.

Kurul ayrıca, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve 89780865-153-14210 sayılı ve “Covid-19-Ek tedbirler konulu” genelgesi gereği izin verilen düğünlerde ve nikahlarda misafirlerin girişlerinde ateş ölçümleri ve HES sorgulamalarının yapılmasına karar verirken, salgınının kontrolü amacıyla yapılan denetimlerde denetçilere, gerekli görmeleri halinde kişilerin HES kodunu sorgulama yetkisi verdi.

Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu artan vakalar nedeniyle yeni karantina kararları da aldı. Adıyaman merkez ve köylerinde 110 pozitif vaka nedeniyle 94 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Kapcami, Kayalık, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yeni Sanayi, Yeşilyurt, Yunusemre Mahallesi ve bazı köylerde toplam 94 adres karantina altına alındı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2020
İmsak 05:06
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:39
Akşam 19:28
Yatsı 20:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Menemen Belediyespor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0