"Varikosel, erkeklerde en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alıyor"

Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, varikosel hastalığının yetişkin erkeklerde yüzde 15-20 oranında saptanan testisin toplardamarlarının normalden fazla genişlemesi olarak tanımlandığını belirterek, "Bu hastalık testis boyutlarında, spermin sayı ve hareketliliğinde bozulmaya sebep verebilir, çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, erkeklerde sık rastlanan varikosel hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Varikosel hastalığının yetişkin erkeklerde yüzde 15-20 oranında saptanan testisin toplardamarlarının normalden fazla genişlemesi olarak tanımlandığını belirten Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, "Testis kan akımının bozulması, testisteki sıcaklığının artışı ve testisteki kirli kanın kalbe düzgün taşınamaması sonrası testisin fonksiyonuna zarar verebilmektedir. Testis boyutlarında azalmaya ve spermin sayı, şekil ve hareketliliğinde bozulmaya sebep olarak çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir" ifadelerini kullandı.

"Varikoselektomi sonrası yüzde 35-40’lara kadar doğal yolla gebelik sağlanabildiği tespit edildi"

Varikoselinin gebelik üzerindeki etkilerinden bahseden Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, "Çocuk sahibi olamama nedeniyle doktora başvuran erkeklerin yüzde 40’ında varikosel tespit edilmiştir. Düzeltilebilir kısırlık nedenleri arasında varikosel erkeklerde en önemli ve en sık rastlanan hastalıktır. Erkekte muayene ile tespit edilen varikosel, sperm değerlerinde bozukluk varsa varikosel tedavi edilmelidir. Varikosel tedavisinde altın standart tedavi mikroskobik varikoselektomi ameliyatıdır. Diğer girişimsel ya da cerrahi yöntemlere göre gerek tedavi başarı oranları gerekse ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından en başarılı ve ideal yöntemdir. Mikroskobik varikoselektomi ameliyatıyla testisteki bozulmalara yol açan bozulmuş varisleşmiş toplardamarların kan akımı ortadan kaldırılır, böylece testisteki sıcaklık artışı ve toksik artık birikimi ortadan kaldırılır. Testisin daha kaliteli sperm üretmesi desteklenir. Mikroskobik varikoselektomi ameliyatı sonrası sperm parametrelerinde(hareketlilik, sayı ve şekil) yüzde 80’lere kadar düzelme sağlanabilir. Yapılan çalışmalarda öncesinde varikosel nedeniyle sperm düşüklüğü olan ve doğal yolla çocuk sahibi olamayan çiftlerde varikoselektomi sonrası yüzde 35-40’lara kadar doğal yolla gebelik sağlanabildiği tespit edilmiştir. Mikroskobik varikoselektomi ameliyatı sonrasında gebelik oranı 1,59 canlı doğum oranı 2,17 kat artmaktadır" diye konuştu.

Varikosel tedavi sonrası iki kat daha fazla doğal yolla gebelik sağlanabildiğinin altını çizen Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Son zamanlarda yapılan çalışmalarda nedeni bilinemeyen kısırlık durumlarında; eğer erkekte muayene ile tespit edilen varikosel mevcut ise, varikoseli tedavi edilenlerle varikoseli tedavi edilmeyenler karşılaştırıldığında sperm kalitesinde artış ve 1 yıllık süreyle takipte varikosel tedavisi olmayan çiftlere göre iki kat doğal yolla gebelik sağlandığı görülmüştür".