Vantilatör baş ağrısı yapar mı?
Sıcak havaların verdiği bunaltıcı hissi biraz olsun gidermek isteyen vatandaşlar klima ile serinlemeye çalışırken kliması olmayanlar ise vantilatör kullanıyor. Peki vantilatör baş ağrısı yapar mı?
BAŞ AĞRISINA DAVETİYE
Vantilatörün en büyük dezavantajı, havada uçuşan tozların sinüslerinize ulaşıp alerjinizi azdıracak olmasıdır.
Kuru hava sinüsleri ve genizi etkiler. Bu da mukus ve baş ağrısına yol açabilir.
Vantilatörünüzü kapattığınız zaman onun pervanesine dikkatlice bakın. Eğer pervanenin üzerinde toz tanecikleri varsa, vantilatörünüzü tekrar çalıştırdığınızda onlar havaya uçuşacak demektir. Bu nedenle sıklıkla temizlemelisiniz.
Vantilatörün oluşturduğu kuru hava da birçok sağlık problemine sebep olabilir
Cildinizin ve boğazınızın kurumasına ve özellikle kontakt lens kullanıyorsanız gözlerinizin tahriş olmasına sebep olabilir.
Kuru hava sinüsleri ve genizi etkiler. Bu da mukus ve baş ağrısına yol açabilir. Havanın sürekli akışı genizi tamamen kurutur. Bu durumda sinüsleri etkiler. Vatandaşlar sinüzal baş ağrısı ile karşı karşıya kalır.