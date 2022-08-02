Vantilatör baş ağrısı yapar mı?

BAŞ AĞRISINA DAVETİYE

Vantilatörün en büyük dezavantajı, havada uçuşan tozların sinüslerinize ulaşıp alerjinizi azdıracak olmasıdır.

Kuru hava sinüsleri ve genizi etkiler. Bu da mukus ve baş ağrısına yol açabilir.

Vantilatörünüzü kapattığınız zaman onun pervanesine dikkatlice bakın. Eğer pervanenin üzerinde toz tanecikleri varsa, vantilatörünüzü tekrar çalıştırdığınızda onlar havaya uçuşacak demektir. Bu nedenle sıklıkla temizlemelisiniz.

Vantilatörün oluşturduğu kuru hava da birçok sağlık problemine sebep olabilir

Cildinizin ve boğazınızın kurumasına ve özellikle kontakt lens kullanıyorsanız gözlerinizin tahriş olmasına sebep olabilir.