Van’da yeni trend başparmaktan anjiyo

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez hastalar ile doktorlar için konfor sayılan başparmaktan anjiyo yöntemi uygulandı.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre tarafından kasık veya el bileği yerine başparmak bölgesinden anjiyo yöntemi uygulanmaya başlandı. Türkiye’de nadir olarak el başparmak bölgesinden yapılan anjiyografi yöntemi, hem hasta hem de doktor açısından büyük konfor sağlıyor. Yapılan bu uygulamayla, kasık veya el bileği yönteminde yaşanan şiddetli ağrı, kanama ve damar büzüşmesi gibi sorunlarla karşılaşılmıyor. Ayrıca bu yöntemle yapılan anjiyo sayesinde hastalar 2 saat gibi kısa sürede taburcu olabiliyor.

“Hastanemiz bölgenin lokomotifi”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, Van’ın çevre il ve ilçelerinden sevk zinciriyle hastaneye kardiyak hastaların başvurduğunu belirtti. Burada anjiyo ve açık kalp ameliyatlarının yapıldığını anımsatan Başhekim Yavuzer, “Hastanemiz sevk kabul eden kalp merkezi halindedir. Anjiyo merkezimizde son zamanlarda Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre tarafından yeni bir uygulama başlatıldı. Halk arasından bilinen başparmak sırtından anjiyo yöntemi uygulandı. Bu yöntem kasıktan değil de başparmağından uygulanıyor. Böylece kalp damarlarına gerekli işlem yapılmaktadır. Bu hem hasta hem de hekim için konforlu bir işlem olmaktadır. Hastalarımızın hastanede yatış süresini kısaltmaktadır. Böylece hastanemizin iş gücü kaybının az olmasına ve günlük rutinine hızlı bir şekilde dönmesini sağlıyor” dedi.

“Son derece konforlu ve kanama riski daha az”

Kalbin damarlarını görüntülemek için ‘koroner anjiyo’ denilen kalp anjiyosu yaptıklarını dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre ise “Bunu daha önceki dönemlerde sürekli kasıktan yapıyorduk. Son 5-10 yıllık süreçtir tüm Türkiye’de ve dünyada el bileğinden yapılmaya başlamıştık. Ancak el bileğinden yaptığımız zaman özellikle genç ve kilolu kadınlarda ‘spazma’ denilen damar büzüşmesi ve şiddetli ağrı olabiliyordu. Yeni trendimiz başparmak sırtından kalp anjiyosu yöntemidir. Bu şekilde herhangi bir spazm olayı olmuyor. Hastayı 2 saat içerisinde taburcu edebiliyoruz. Aynı uygulamayla stent de takabiliyoruz. Bu son derece konforlu ve kanama riski daha azdır. Hem hasta hem de doktor için çok uygun bir yöntemdir. Hastanemizde başparmak sırtından anjiyolara başladık. Hastalarımıza bu uygulamayı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de sadece birkaç merkezde bu uygulamanın yapıldığını hatırlatan İmre, hastanede şu ana kadar 5’ten fazla hastaya bu yöntemle anjiyo yapıldığını kaydetti.