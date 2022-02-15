banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

Van’da Turkovac paneli düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Turkovac paneli düzenlendi.

Sağlık 15.02.2022, 17:55
Van’da Turkovac paneli düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Turkovac paneli düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde (YYÜ) Turkovac paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü Gökhan Oto’nun yaptığı panele konuşmacı olarak yerli aşı Turkovac’ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve TUSEB Türkiye Aşı Enstitüsünde görevli Dr. Musa Alkan katıldı. Van’da Turkovac Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları hakkında bilgilerin sunulduğu panelde katılımcılara yerli aşı Turkovac’ın gelişimi ve üretimiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Hepimizin bildiği gibi 2019’un sonunda korona virüs salgını ile karşı karşıya kaldık ve halen devam ediyor. Özellikle viral enfeksiyonlara karşı koruyuculuk anlamında en önemli silahımız aşılar ve ilaçlardır. Fakat bunların da belirli bir klinik çalışmalarından başlayarak, klinik çalışmaların bitirilmesi ve insanlar üzerinden uygulamasından geçiyor. Pandemi koşullarını göz önüne almadığınızda çok ciddi zaman gerektiren süreçler ve ortalama 8-10 yıl kadar sürebiliyor. Çünkü artık 10-15 yıl gibi bir aşı geliştirme sürecinden bahsetmiyoruz. Özellikle Covid-19 pandemisinden sonra benim kendi kanaatim, aşı geliştirme süreçlerinin çok daha kısalacağıdır. En az 5-6 yıl gibi bir sürece ineceğini düşünüyorum. Gerek sağlık, ekonomik, sosyal boyutta sarsan bir pandemi olunca bu konu ile ilgili çalışan dünyadaki bütün merkezler, üniversiteler, enstitüler aşı geliştirmesiyle ilgili çalışmalara başladılar ve şu an klinik çalışmaları devam eden 195 aşı adayının olduğunu da biliyoruz” dedi.

“Aşı çalışmalarımızda trasgenik fare ve gelincik kullandık”

Korona virüste ilk vakanın 11 Mart 2020’de ortaya çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Bu süreçten 3 hafta sonra da aşı ile ilgili çalışmalara başladık. Daha sonra virüsün hangi zaman aralıklarında, hangi hücrelerde ürediği ile ilgili bir çalışmamız oldu ve bu virüsün yüzde 99.9 Vuhan virüsü ile çok yakın olduğunu gördük. Bu adımları geçtikten sonra biz hem genç, hem yaşlı fareleri kullandık. Genç farelerin antikorları daha yüksek, yaşlı farelerin ise daha düşük olduğunu gördük. Aşı çalışmalarının en önemli noktalarından bir tanesi hayvan modelinin olması. Transgenik fareleri temmuzun sonu ila ağustosun başında ABD’den getirtebildik. Hemen çalışmalara başladık. Aşılanmayan transgenik farelerin 3 ile 6 günde öldüğünü, ama iki farklı doz grubundaki farelerin ise virüs verildikten sonra da hepsinin hayatta kaldığını gördük. Üçüncü hayvan modeli olarak da gelincikleri kullandık. Bunu daha çok üst solunum çalışmalarında yaptık. Bu da bizim ilk tecrübemiz oldu. Burada da aşılanmış gruplar ile aşılanmamış gruplar arasında ciddi farklar olduğunu gördük. Çalışma ekibime çok teşekkür ediyorum. Çok büyük katkıları oldu” diye konuştu.

“En kapsamlı ilk panel”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ise Turkovac aşısının geliştirilmesi, klinik çalışmaları ve üretim ile ilgili tüm basamakları gözden geçireceklerini belirterek, “Van’dan önce farklı illerde paneller yapıldı ama Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TUSEB Türkiye Aşı Enstitüsünde görevli Dr. Musa Alkan ve benim bir arada olduğumuz ilk panel olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu önemli bir dönüm noktası”

TUSEB Türkiye Aşı Enstitüsünde görevli Dr. Musa Alkan ise, Turkovac’ın 25 yıl sonra ilk defa üretilen yerli ve milli bir aşı olduğunu hatırlatarak, “Bu önemli bir dönüm noktası. Bundan sonraki dönemde de yerli ve milli aşılarımızın üretiminin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu önemli bir dönüm noktasıydı. Uzun yıllardır aslında Türkiye’de aşı üretiliyordu hatta ihracatı yapılıyordu. 1997 yılında bu kesintiye uğradı ve 2021 yılında tekrar Turkovac ile başlamış oldu” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11