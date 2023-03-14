Van’da tedavi gören düzensiz göçmenlerin ihtiyaçlarını sağlık çalışanları karşıladı

İnsan kaçakçılarının organizasyonuyla kış aylarında sınır bölgelerinde ölüme terk edilen düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerince kurtarılarak getirildikleri Van’da tedavi edilirken tüm ihtiyaçları ise sağlık çalışanları tarafından karşılanıyor.

İran sınırından yasadışı yollarla karlı dağları aşarak Van’a gelen düzensiz göçmenler, olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. El ve ayaklarında donmaya bağlı yanıkların oluştuğu düzensiz göçmeler, sınır bölgesinde güvenlik güçlerince kurtarıldı. Donma tehlikesi geçiren 12 düzensiz göçmen, getirildikleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ediliyor. Yaklaşık iki aydır tedavi gördükleri hastanede sağlık çalışanlarınca hem giysi hem de gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

“İnsanı boyutuyla takdire şayan”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, bazen düzensiz göçmenlerin tedavi için hastaneye getirildiğini belirtti. Sağlık çalışanların tıbbi müdahalenin yanı sıra, düzensiz göçmenlerin gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılaması insanı boyutuyla takdire şayan olduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Hastanemizin genelinde böyle bir duyarlılık var. Bunu deprem döneminde de yoğun bir şekilde gördük. Getirilen düzensiz göçmenlerde de bu ilgi ve alakayı görüyoruz. Böyle vefalı, insani duyguların ön planda olduğu bir çalışmaya şahitlik etmekten gurur duyuyorum. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başta servis çalışanları olmak üzere doktor ve hemşireler olarak yaralı düzensiz göçmenlere psikolojik destek de verdiklerini dile getiren Hemşire Mürşide Güneş ise “Kendilerini psikolojik olarak rahatlatmaya çalıştık. Kimsesiz olduklarını hissetmelerini istemedik. Tabii sınırdan kaçak yollarla geçmeye çalıştıkları için maruz kaldıkları şeylerden sonra buraya geldiklerinde ilk etapta sadece üstlerindeki kıyafetle geldiler. Ellerinde hiçbir şeyleri yoktu. Buraya geldiklerinde ilk olarak tıbbi müdahalede bulunduk. Kendi aramızda yapabildiğimiz kadar yardım yapmaya çalıştık. Bazı kuruluşlardan da destek aldık. Onlar da sağ olsunlar desteklerini esirgemediler” diye konuştu.

Sınırı geçerken soğuk havadan dolayı el ve ayaklarının donduğunu söyleyen düzensiz göçmenler de daha sonra güvenlik güçleri tarafından getirildikleri hastanenin personelince her türlü giyim ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.