Van’da SMA hastalarına ‘ilaçlı tedavi’ uygulanıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarına ilaçlı tedavi uygulanıyor.

SMA hastalığının dünya genelinde görülme sıklığı 10 binde 1 iken, Türkiye’de ise bu rakamın yaklaşık 6 binde 1 olduğu belirtiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de SMA hastalarına ‘nusinersen’ (Spinraza) isimli ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Bölgede SMA rahatsızlığı bulunan hastalar, ilaçlı tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine davet edildi.

“Daha önce Van’da yapılmıyordu”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ayvaz Yeler, SMA merkezlerinin bir yıldır hizmet verdiğini belirtti. Nusinersen ilaçlı tedaviyi il dışından gelen hastaya uyguladıklarını ifade eden Dr. Yeler, “Bu tedavi daha önce Van’da yapılmıyordu. Bölgede bunu ilk hastanemiz yaptı. Doktorlarımız SMA hastalarını çok iyi takip etmektedirler. Her yeni çalışma, her yeni ilaç bu hastalarımız için bir umut demektir. Hastamız ilaç tedavisinden fayda görmüş ve umarım daha çok fayda görmeye başlar. Burada bölgedeki SMA hastalarına hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

“SMA hastalarına umutlarını kaybetmemelerini öneriyoruz”

Nöromüsküler polikliniğinde SMA hastalarının tedavisini yaptıklarını dile getiren Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kiraz ise, “SMA hastalarının tedavisinde nusinersen ilacı kullanıyoruz. Bu ilaç, beyin omurilik sıvısından veriliyor. Yapılan testlerle tedaviye yanıt veren hastalar varsa bu tedaviyi ömür boyu sürdürebiliyoruz. Şu an kullanımda olan nusinersen ilacı, fakat çeşitli tedaviler de geliştirilmektedir. SMA hastalarına umutlarını kaybetmemelerini öneriyoruz. Umut verici tedaviler şu an gündemdedir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak SMA hastalarının tedavisini bölgemizde yapabilmekteyiz. Çevre illerde hastalar varsa bize ulaşabilirler” diye konuştu.

SMA hastalığıyla ilgili bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Sibel Özkan da SMA hastalığının dünya genelinde görülme sıklığı 10 binde 1 iken Türkiye’de ise bu rakamın yaklaşık 6 binde 1 olduğunu söyledi. Türkiye’de 3 bin çocuğun bu hastalıkla mücadele ettiğini dile getiren Özkan, “SMA, motor nöron adı verilen beyinden gelen hareket emirlerini kaslara iletmekle görevli omurilikteki özelleşmiş sinir hücrelerinin ilerleyici kaybıyla giden, sinir ve kasları tutan kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığın 4 tipi bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“Vücudumda olumlu değişikler yaşıyorum”

Tip 3 SMA hastası Cesim Akıncı (25), 2019 yılından bu yana nusinersen ilaçlı tedavisini aldığını belirterek, “İlacın 8’inci dozunu alıyorum. Bu ilacı kullandığımdan bu yana vücudumda olumlu değişikler yaşıyorum. Kas kütlemde güç artışı yaşıyorum. Bu ilaçları daha önce Erzurum’da alıyordum. Şimdi ise Van’da alıyorum. Bitlis’te yaşıyorum ve Van’a ulaşım daha kolay oluyor. Diğer SMA hastalığı bulunan arkadaşlarım da umutsuzluğa kapılmasınlar ve bu ilaçları kullansınlar” dedi.