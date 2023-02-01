Van’da karbonmonoksit zehirlenmelerine ‘hiperbarik oksijen tedavisi’ uygulanıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kış mevsiminde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri sonrası hiperbarik oksijen tedavisi uyguluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi yeniden dizayn edildi. Merkezde soba zehirlenmesinin yanı sıra ani işitme ve görme kayıpları, kapanmayan kemik ve benzeri yaralar ile diyabet hastalarına hizmet veriliyor.

Verilen hizmete ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanenin bölgenin sağlık merkezi olması hedefiyle çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu çerçevede hastanedeki birim sayısını artırdıklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Hastanemiz bünyesinde özellikli hizmet veren birimlerden biri olan hiperbarik ünitemizdir. Bu bölümde çok güzel işler yapılıyor ve Türkiye’de çok fazla bulunan bir merkez değil. Biz 7 gün 24 saat prensibine uygun bir şekilde bu hizmeti veriyoruz. Buradaki ekip ise çok özverili bir şekilde çalışıyor. Özellikle soba zehirlenmeleri, kronik yaralar, görme kayıpları ve işitme kayıplarıyla ilgili merkezimizde etkin seanslar halinde tedaviler uygulanıyor" dedi.

"Çoğu hastada tek seans yeterli oluyor"

Karbonmonoksit zehirlenmeleri tedavisi için çoğu zaman tek seansın yeterli olduğunu dile getiren Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Hande Çetin ise "Van’daki Hiperbarik Tedavi Ünitesi, soba zehirlenmesinin yanı sıra, ani işitme, görme kaybı, kapanmayan kemik ve benzeri yaralar ile diyabet hastalarını tedavi etme gayesiyle kullanılıyor. Bunun yanında ayak yararlanmalarının bazı durumlarında da bu tedaviye başvurulabiliyor. Bölgedeki tek aktif ünitemiz, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tamamına ve farklı bölgelerdeki illere de hizmet veriyor. Soba veya karbonmonoksit zehirlenmelerinin her durumunda uygulanan bir tedavi yöntemi değildir. Bazı tanı kriterlerimiz var ve bu tanılara göre alıyoruz. Çoğu hastada da tek seans yeterli oluyor" diye konuştu.