Van’da ilk olarak sağlık çalışanları aşı oldu

Türkiye’ye getirilen 3 milyon doz korona virüs aşısından Van’a gönderilenler sabah saatlerinde sağlık personellerine uygulanmaya başlanırken, sağlık çalışanları salgının bir an önce bitmesini diledi.

Çin’den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarında 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti. Bu kapsamda Van’a gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki personellere, hazırlanan özel odada aşı yapılmaya başlandı.

İl genelinde ilk etapta kamu hastaneleri ve özel hastanelerde çalışan 11 bin 700 sağlık çalışanına aşı uygulanacak. Aşı çalışmaları için hastanelerin büyüklüklerine ve personel sayısına göre 90 adet aşı odası hazırlandı. Hazırlanan odalarda sabah 08.30’da başlanan aşılama, gece 23.00’a kadar sürecek. Van’da 180 hemşire, 35 hekim ve aile sağlık merkezlerinde çalışan personeller aşı çalışmalarında görevlendirildi.

Kronik rahatsızlığı olduğu için aşı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Şehmus Özrili isimli sağlık çalışanı, korona virüs salgınının bir an önce tüm dünyada son bulmasını diledi.