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Van’da ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Türkiye’ye getirilen 3 milyon korona virüs doz aşıdan Van’a gönderilenler sabah saatlerinde sağlık personeline uygulanmaya başlandı.
Sağlık 14.01.2021, 09:33
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Türkiye’ye getirilen 3 milyon korona virüs doz aşıdan Van’a gönderilenler sabah saatlerinde sağlık personeline uygulanmaya başlandı.Çin’den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti. Bu kapsamda Van’a gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki personellere hazırlanan özel odada aşı yapılmaya başlandı.
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