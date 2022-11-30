Van’da her 100 hastadan 25’i randevusuna gitmiyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, günlük 4 bin olan MHRS kapasitesini 6 bin 500’e çıkardı. Randevu oluşturan bazı hastalar ise çeşitli nedenlerden dolayı randevu almasına rağmen hastaneye gitmiyor. Randevu aldığı halde muayene olmaya gitmeyenler, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalan hastaları mağdur ediyor. Hastane yönetimi bunun üzerine, gidilmeyecek olan randevuların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

“Gelmeyen hastalarımız randevularını iptal etmiyor”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, son dönemde hastane randevularında ciddi bir artışa gittiklerini belirtti. Doç. Dr. Sarıkaya, “Hastanemizde bölümlerimizin yüzde 90’ında randevu sorunu bulunmamaktadır. Diğer bölümlerde ise çalışmalarımız devam edecektir. Günlük 4 bin civarında olan kapasitemizi ise 6 bin – 6 bin 500 bandına çıkardık. Bunun tamamına yakını dolmuş oluyor. Ancak takiplerde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz; randevu almalarına rağmen gelmeyen hastalarımız var. Bazı nedenlerden dolayı hastaneye gelmeyen hastalarımız randevularını iptal etmiyor. Bu da sıra bekleyen diğer hastalarımızın boş randevu bulmamasına neden oluyor” dedi.

“Günlük bin 500 kişi randevu aldığı halde muayene gelmiyor”

Hastanede randevu sadakat oranın yüzde 75 civarında olduğunu dile getiren Sarıkaya, “Böylece her 100 hastamızın 25’i randevu aldığı halde hastaneye gelmiyor. Yani günlük bin 500 kişi randevu aldığı halde muayene gelmiyor. Kendilerinden ricamız gelmeyeceklerse randevularını iptal etsinler. Bu durumda sıra bekleyen diğer hastalarımız daha rahat randevu bulsun” diye konuştu.

Randevusuz hasta da baktıklarını dile getiren Sarıkaya, gelmeyen hastaların yerlerini doldurduklarını ancak randevu bulmanın daha kolay olması için hastaların MHRS üzerinden randevularını iptal etmelerini istediklerini kaydetti.