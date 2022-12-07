Van’da ambulans helikopter 2022 yılında 112 hasta kurtardı

Sağlık Bakanlığı’nca acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Van’da konuşlandırılan ambulans helikopter, 2022 yılı süresince 112 hasta taşıdı.

Van’da 2014 yılından bu yana acil hasta naklinde meteorolojik koşullar nedeniyle yaşanan sorunlar, ambulans helikopterin hizmete alınmasıyla sona erdi. Van başta olmak üzere; Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Muş gibi çevre illere de hizmet veren ambulans helikopter, zorlu durumlarda hasta naklini sorunsuz gerçekleştiriyor. Özellikle kış aylarında yoğun faaliyetlerde bulunan ambulans helikopter, muhtemel çığ riski nedeniyle karayolu ulaşımına kapatılan Bahçesaray’da da etkin bir hizmet yürüttü. Coğrafi şartlardan dolayı kış şartlarının çetin geçtiği Van’a son bir yıl içinde 112 hastanın ambulans helikopterle transfer edildiği bildirildi.

“Helikopter ambulansımız aktif olarak kullanılıyor”

İHA muhabirine konuşan Van İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Harun Eyyüpkoca, ambulans helikopterin 2014 yılından bu yana Van’da hizmet verdiğini belirtti. Başhekim Dr. Eyyüpkoca, “Daha öncelerde de uzun yıllar boyunca ambulans helikopter burada hizmet vermiştir. Ambulans helikopterimiz bölgemizin çetin kış şartları ve doğa şartlarından dolayı aktif olarak kullanılmaktadır. Hastaların ilçelerden merkeze transferleri, zaman zaman da bölge illerimizden ilimize sevk edilen hastaların transferlerinde helikopter ambulansımız aktif olarak kullanılıyor” diye konuştu.

“112 hasta ambulans helikopterle transfer edildi”

2022 yılının Ocak - Mart ayı arasında yağış açısından çok çetin geçtiğini hatırlatan Eyyüpkoca, “Bu tarz durumlarda helikopterimizi aktif olarak kullanabiliyoruz. Özellikle ilimizin Bahçesaray ilçesinin yolu çığ riskinden dolayı zaman zaman kapanıyor. Oradaki hastaların merkez hastanelere transferlerini ambulans helikopterimizle çok fazla sayıda sağladık. 2022 yılı içerisinde şu ana kadar aktif olarak 112 hasta ambulans helikopterle transfer edildi” diye konuştu.