Van’da 230 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, diyabet hastası 230 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı desteğinde bulundu.

Cihazın tanıtım konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, diyabetin daha iyi yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, “Çocuklarımızın daha sağlıklı olması gerekir dedik ve bu projeyi başlattık. Bunu Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını üreterek yaptık. Belediyenin ürettiği kaynak, milletin kaynağıdır. Dolayısıyla milletin kaynaklarını milletin çocuklarına, Türkiye’nin geleceğine harcamış oluyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Milletin işini kolaylaştırmak için çaba gösterdiklerini belirten Balcı, “Çocuklarımızın kullandığı bu iğneler sadece onların parmaklarını değil yüreklerimizi de deliyor. İşimiz milletin işini ve hayatını kolaylaştırmak. 230 çocuğumuzun, annelerin hayatını kolaylaştırdık. Belki problemi tamamen çözemeyiz ama hayatı ve yaşamı kolaylaştırma anlamında büyük bir mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum. Biz çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Van’ın çocuklarını Van’ın geleceği olarak görüyoruz. Van’ın annelerinin derdini dert ediniyoruz. Allah’a şükür devletimiz, milletimiz güçlü. Devletin ve milletin imkanları bu ve buna benzer problemleri çözmeye yetecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurulan stantlarda ailelere sensörlü glikoz ölçüm cihazı teslim edildi.

Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve vatandaşlar katıldı.