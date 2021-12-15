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Van 112 rekor çağrı karşıladı

Van’da acil çağrıların tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bir yılda 1 milyon 720 bin çağrı karşılarken, bunların sadece yüzde 15’i gerçek çıktı.

Sağlık 15.12.2021, 10:52
Van 112 rekor çağrı karşıladı

Van’da acil çağrıların tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bir yılda 1 milyon 720 bin çağrı karşılarken, bunların sadece yüzde 15’i gerçek çıktı.

İçişleri Bakanlığınca Van’ın merkez Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, açıldığı günden bu yana ise toplam 2 milyon 400 bin çağrıya karşılık verdi. Müdürlük, faaliyet verdiği günden bu yana karşıladığı çağrı sayısıyla kentte bir rekora imza attı. 112 ambulansın yanı sıra, 155 polis ihbar, 110 itfaiye, 156 jandarma, 177 orman yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkez, korona virüs sürecinde de yoğun mesai harcadı. İlk zamanlarda merkeze düşen asılsız çağrı sayısı yüzde 98’lerdeyken, son dönemde bu çağrı sayısı yüzde 85’e düştü.

“Gelen çağrıların yüzde 85’i asılsız çağrı”

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çağrı merkezinde alınan çağrıların sadece yüzde 15’inin vakaya dönüştüğünü belirtti. Vali Bilmez, “2020 yılının Eylül ayında çağrı merkezimizi devreye alındı. Bugüne kadar çağrı merkezimizde yaklaşık 2 milyon 400 bin çağrı alındı. 2021 yılında ise bir milyon 720 bin çağrı aldık. İlk başlarda çağrı merkezi devreye girince bizim gelen çağrıların ancak yüzde 8’i vakaya dönüyordu. Bugün geldiğimiz noktada artık gelen çağrıların yüzde 15’i vakaya dönüşmektedir. Gelen çağrıların yüzde 85’i ise maalesef asılsız çağrıdır. Bu çağrı merkezimizin de asıl amacı ana karşılayıcılar boş çağrıları elemektedir. Dolayısıyla sağlık ve emniyet ekibi boş çağrılarla artık meşgul olmayacak” dedi.

“4 bin asılsız çağrı tespit ettik”

Çağrı merkezinin açıldığı günden bu yana 4 bin asılsız çağrı aldığını ifade eden Bilmez, “Çağrı merkezimizin açıldığı günden bu yana 4 bin asılsız çağrı tespit ettik ve bunların hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşımızda çağrı merkezini gittikçe daha sağlıklı kullanmaya başladı. Şu an bizim 112 Sıhhi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangını, 122 AFAD, 110 itfaiye bunlar hepsi çağrı merkezimizin bünyesindedir. İlimizde bu yıl Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu. Onların da botları Van Gölü üzerinde görev yapmaktadır. Onunda çağrı numarası 158, önümüzde ki birkaç hafta içinde bunu da devreye alacağız. Bu anlamda ciddi bir personel tasarrufu yapıldı” diye konuştu.

“Boş çağrılarla uğraşılmayacak”

Çağrı merkezinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ve vatandaşlardan gelen tüm çağrılara dönüş yapıldığını söyleyen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelen çağrının nereden geldiğini yani Başkale’den arayıp, Erciş’te ki bir olayı bildirme şansı yok. Kişinin Başkale ilçesinden aradığı hemen sistem üzerinden tespit ediliyor. Kurumlarımızın koordineli çalışması konusunda da ciddi bir mesafe aldık. Vatandaşlarımızın çağrılarına hızlı bir şekilde müdahale edebilme imkanı yakaladık. Boş çağrıları da ilk karşılayıcılar eleyerek, ana birimlerin boş çağrılarla uğraşmasının önüne geçildi. Çağrı merkezimiz modern 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Çağrı merkezimizde vardiyalı sisteme göre çalışılmaktadır. Bir gün çalışan bir sonra ki gün dinleniyor. Personel sıkıntımız vardı, geçici personelle ilk başta 112 çağrı merkezimizi hayata geçirdik ama sonradan İçişleri Bakanlığımızın personel alımıyla şu an her hangi bir personel sıkıntımız yok. Tüm personellerimiz bu anlamda eğitim almıştır. Teknolojik cihazlarla donanımlı olan çağrı merkezimize ilimizde kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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