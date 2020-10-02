Validen vatandaşlara seyahat uyarısı
KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE VATANDAŞLARA İLLER ARASI SEYAHATTEN KAÇINMALARI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.
Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara iller arası seyahatten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.
Vali Gürel, yaptığı açıklamada, tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.
Maske, mesafe ve temas kurallarına uyulmasını isteyen Gürel, "Korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir. Salgından sağlıklı bir toplum ve güçlü bir ülke olarak çıkabilmek için tedbirlere sabırla ve titizlikle uymaya devam etmeliyiz. Tedbir, hastalık tehdidinden daha güçlüdür. Temizlik, maske ve mesafe kuralları bizi virüsten korur. Sizler de ailenizi, iş arkadaşlarınızı, dostlarınızı ve etrafınızdaki insanları korumak, hayatlarını riske atmamak için kurallara uymaya ve tedbir almaya lütfen devam edin. Zorunlu olmadıkça iller arası seyahat etmekten kaçının. Evinizde, dışarıdaki herhangi bir ortamda, aile fertleriniz dışında birileriyle bir araya gelmek zorunda iseniz, maske takma ve fiziki mesafe kurallarını aklınızdan çıkarmayın. Kalabalık ortamlardan lütfen uzak durun. En büyük kazancımız sağlığımız olsun. Unutmayın, hep birlikte başaracağız" dedi.
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1