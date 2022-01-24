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Vali Sonel, “Rehavete kapılmayalım”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs konusunda tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini belirterek, “Rehavete kapılmayalım. Salgının bitmediğini, aksine mutasyona uğrayarak, insanlarımızın sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini topluma hissettirmeliyiz. Herkes, maske, mesafe, temizlik diye adlandırdığımız bireysel tedbirine dikkat etmelidir” dedi.

Sağlık 24.01.2022, 13:49
Vali Sonel, “Rehavete kapılmayalım”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs konusunda tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini belirterek, “Rehavete kapılmayalım. Salgının bitmediğini, aksine mutasyona uğrayarak, insanlarımızın sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini topluma hissettirmeliyiz. Herkes, maske, mesafe, temizlik diye adlandırdığımız bireysel tedbirine dikkat etmelidir” dedi.

Ordu’da her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları, Stj.Kaymakam Şule Demirtaş, ODÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı.

Dr. Fatih Aydın, Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

“Omicron hızlı yayılıyor”

Omicron varyantı kaynaklı bir vaka artışı olduğuna dikkat çeken ve bazı uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “İlimizde, Omicron varyantı kaynaklı bir vaka artışı söz konusu. Omicron varyantı çok çabuk bulaşıyor ve yayılıyor. Bu sebeple bireysel tedbirlerimizi ihmal etmemeliyiz. Ayrıca, kapalı mekanlarda çok fazla kalmamalıyız. Kalmak durumunda olduğumuzda da maskemizi düzgün bir şekilde takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Hatırlatma dozu aşılarını yaptırmayan ileri yaş düzeyindeki vatandaşlarımız, hastalığı daha ağır geçiriyor. Vatandaşlarımızın aşılarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Çünkü, aşının koruyucu etkisi çok fazla.” diye konuştu.

“Bireysel tedbirlere dikkat edelim”

İlçe Kaymakamlarından ve İl Sağlık Müdüründen işi sıkı tutmalarını isteyen Vali Tuncay Sonel, “Türkiye genelinde olduğu gibi bölgemizde ve ilimizde vaka sayılarında bir artış olduğunu rakamlardan anlıyoruz. Biz, işi sıkı tutup, tedbiri elden bırakmayacağız. Rehavete kapılmayalım. Hem vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uygun hareket etmesini sağlayacağız, hem de aşı konusundaki başarılı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının bitmediğini, aksine mutasyona uğrayarak, insanlarımızın sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini topluma hissettirmeliyiz. Herkes, maske, mesafe, temizlik diye adlandırdığımız bireysel tedbirine dikkat etmeli. Aşı konusunda da aynı ciddiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emek veren, gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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