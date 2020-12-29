Vali Sonel: "112, acil durumlar haricinde meşgul edilmemeli"

Ordu’da 112 Acil Çağrı Servisi, adeta Kovid-19 Danışma Hattı’na dönüşünce Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlara çağrı yaptı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kurumları daha yakından tanımak ve yaptıkları çalışmaları yerinde incelemek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş’ten kurumun çalışma sistemi hakkında bilgi alan Vali Sonel, 155-Polis İmdat, 156-Jandarma İmdat, 110-İtfaiye, 112-Ambulans, 177-Orman Yangın yardım numaralarını tek bir çağrı numarası altında birleştiren, Türkiye’nin 49’uncu 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 5 Ağustos 2020 tarihinde çağrı kabulüne başladığını hatırlattı.

Vali bile şaşırdı

Vali Sonel, 5 Ağustos 2020 tarihinde hizmete giren birleşik 112 Acil Çağrı Servisi’nin istatistikleri hakkında bilgi aldı. Vali Sonel, 5 Ağustos tarihinden bugüne kadar toplam 362 bin 372 çağrının geldiği, bu çağrılardan 101 bin 177’sinin vakaya dönüştüğü, vakaya dönüşmeyen çağrı adedinin 261 bin 195 olduğunu öğrendi

Çağrıların 3’te 1’inin gerçek vaka olduğunu, diğerlerinin Kovid-19 danışma ve talepler ile asılsız ihbarlardan oluştuğu bilgisi karşısında şaşıran Vali Sonel, vatandaşlara çağrıda bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesini isteyen Vali Sonel, “Kovid-19 ile ilgili soru ve sorunlar için; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz Kovid-19 İletişim Merkezi (0 452 223 12 88) aranmalı, acil durumlar haricinde 112 meşgul edilmemelidir. Vatandaşlarımız, Kovid-19 pandemisiyle ilgili merak ettiklerini, karşılaştığı sorununu ve talebini bu numaradan iletebileceklerdir. Dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezimiz gereksiz yere meşgul edilmemiş olacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezi, trafik kazası, kalp krizi, yangın, doğal afet gibi hayati öneme haiz durumlarda aranmalıdır” diye konuştu.