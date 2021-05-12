Vali sokakta vatandaşa sordu: "Neden dışarıdasınız?"

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Mayıs verilerine göre Ardahan’da 100 bin kişideki vaka sayısı 255,82 oldu. Vaka sayısında düşüş yaşanmayan tek il olan Ardahan’da sahaya inen Vali Hüseyin Öner, vatandaşa neden dışarıda olduğunu sordu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yoğun yaya trafiğinin olduğu caddelerde denetimde bulunarak, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları, daha dikkatli ve hassas davranmaları konusunda uyardı. Vali Öner, denetim esnasında caddede bulunan 66 yaşındaki Hamdi Alptekin isimli vatandaşa neden dışarıda olduğunu sordu. Vali Öner’in "Mazeretini söyler misin?" sorusuna Alptekin, ’’Hastaneye gittim, doktor ilaç yazdı. İlacımı almak için buradayım’’ yanıtını verdi. Vali Öner, yaşlı adama, "Tüm Türkiye’de vaka sayıları azalırken Ardahan’da arttı. İlaçlarını hemen al ve lütfen evine git" dedi.

Vali Öner, denetim sonrası yaptığı açıklamada salgının önlenmesine yönelik her gün sahada çalıştıklarını belirterek, Ardahanlıların bayramda ev gezmelerine gitmeme, misafir kabul etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istediklerini söyledi. Uzaktan bayramlaşmanın önemine değinen Vali Öner, "Bu bayramımızı böyle kutlayarak birbirimizi koruyalım. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarına özen gösterilip gösterilmediği, kurallara uyulup uyulmadığı hususlarında kolluk çalışanlarımız sıkı bir denetimler yapacaklar. Geçtiğimiz hafta Ardahan Türkiye’de vaka sayısı itibari ile artış kaydeden illerden biriydi. Biz inşallah bu tabloyu değiştireceğiz. Bayram sürecinde vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uymaları. Bayram nedeniyle kurallara uymayıp zafiyet göstermeyelim. Konu komşularımıza gitmeyelim. Uzaktan bayramlaşalım, telefonla sesimizi duyurmak suretiyle bayramlaşalım. Ama lütfen sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek şekilde ve bu dönemin ruhuna aykırı düşecek şekilde diyaloglar yamak suretiyle bayramlaşmayalım. Uzaktan bayramlaşalım. Bu bayramımızı böyle kutlayarak birbirimizi koruyalım’’ dedi.