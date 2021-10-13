Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, korona virüs önlemlerine uyulmadığını, bu nedenle vaka sayısında artış yaşandığını bildirdi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Türkiye’de hastalığın en hızlı artış gösterdiği illerden birinin Ardahan olduğunu ve yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Covid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi.

Sahaya inen Vali Öner, vatandaşları, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.

Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde Ardahan’da Covid-19 vaka sayısının artış gösterdiğini söyleyen Vali Öner, ’’Maalesef son dönemde Ardahan, Covid-19 salgın hastalığının en hızlı artış gösterdiği, en fazla günlük vaka ortalamaların olduğu illerden biri. Biz de ilgili müdürlerimizle birlikte sahaya inerek denetleme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımız başta olmak üzere esnaflarımıza, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına hastalığın hali hazırda bugünlerde Ardahan’daki seyrini anlatıyoruz. Vaka sayılarının gelmiş olduğu bu nokta itibariyle işin ehemmiyetini kurallara uyma anlamında onlara anlatıyoruz. Aşılama çalışmalarında durumdayız ancak istediğimiz düzeyde değiliz. İkinci doz aşıda bugün itibariyle mavi kategoriye geçiyoruz. Yüzde 74 oranımız bugün büyük bir ihtimalle mavi oluyor. Mavi olmakla birlikte aşı olmayı da hızlandırmamız lazım. Ve kurallara uyma anlamında da vatandaşımızın hassasiyetini daha yukarılara taşımamız gerekiyor. Biz bunun gayretindeyiz’’ şeklinde konuştu.