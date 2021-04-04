Vali Karaloğlu’ndan ‘Aman dikkat’ uyarısı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, son 15 günde kentte artan korona virüs vaka sayıları nedeniyle “Aman dikkat” uyarısında bulundu.

Vali Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, salgın sona erene kadar belirlenen ve uygulaması oldukça basit olan maske, mesafe ve temizlik kuralına herkesin dikkat etmesinin önemine değindi. Vali Karaloğlu, ““Sevgili Diyarbakırlılar, aman dikkat. Maalesef, son 15 gün içinde, pozitif vaka sayımız yüzde 20’lerden yüzde 60’lara çıktı. Evet, havalar ısınıyor, herkes kendini dışarı atmak istiyor ancak, Hep beraber sağlığımızı korumalıyız” dedi.

“Aman dikkat mavi olmak için kurallara titizlikle uyalım”

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının korona virüs salgınıyla ilgili il bazlı açıklamalarında, sarı kategoride orta riskli kentler arasında yer alan Diyarbakır’da, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Salgının, kentte sosyal yaşamın kesintiye uğratmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu hatırlatmak amacıyla geçen hafta billboardlara “Aman dikkat mavi olmak için kurallara titizlikle uyalım” afişlerini asan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı, daha dikkatli davranmalarını sağlamak amacıyla el broşürleriyle bilgilendirecek.