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Vali Işık, ambulansta doğum yapan anne ile bebeğini hastanede ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, ambulansta doğum yapan anne ile bebeğinin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu söyledi.

Sağlık 11.11.2021, 12:04
Vali Işık, ambulansta doğum yapan anne ile bebeğini hastanede ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, ambulansta doğum yapan anne ile bebeğinin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu söyledi.

Vali Işık, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ile birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yatmakta olan anne ile bebeğini ziyaret etti. Anne Derya Akçakaya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Işık, bebeğe çeyrek altın takarken, anneye çiçek ve hediyeler verdi. Vali Işık, anneye sağlıklı bir şekilde yolda doğum yaptıran acil sağlık ekibine de teşekkür etti.

“Anne ve bebeğin sağlığı iyi, hatta bebek bize de gülümsedi”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, gazetecilere hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Bebeğin durumu çok iyi. Şuanda tabi sarılık aşamasında olduğu için kontrol amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. Gözlerini açıyor. Bize gülümsedi hatta. Annenin de durumu çok iyi. Bildiğiniz üzere 7 Kasım gecesi annemiz rahatsızlanınca 112 ekiplerimiz hemen Aşağıkızılca köyüne gidiyor. Arkadaşların müdahalesiyle doğum yolda gerçekleşiyor. Hepsi paramatik olduğu için çok güzel başarılı bir müdahale yapıyorlar. Ve çocuğumuz sağlıklı bir şekilde dünyaya geliyor. Aynı şekilde annemizin de sağlığı son derece iyi. Anne ve bebeğin sağlık durumları çok iyi, hatta bugün taburcu edilecekler" dedi.

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından ‘Bir erkek bebek, biraz aceleci’ diye paylaşım yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, doğum sancıları başlayan bir annenin Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla ambulansta doğum yaptığını bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman’daki Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin, köyden yola çıktıktan kısa süre sonra doğum sancıları başlayan anne için harekete geçtiklerini belirtti. Bakan Koca, "Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek, biraz aceleci. Anne oğul hastanede ve iyiler" bilgisini paylaştı.

Anne 3’ncü çocuğunu dünyaya getirdi

7 Kasım günü merkeze bağlı Aşağıkızılca köyünde yakınları sancıları başlayan Derya Akçakaya’yı özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek için yola koyulurken, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine aracı karşılamak üzere Karaman’dan hemen acil sağlık ekibi yola çıktı. Sağlık ekibi, yolda karşıladığı anneyi ambulansa aldı. Sancıları artan anne, sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansta bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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