Vali Gürel: “Vaka sayılarımız belli bir rakamın altına düştü”

Karabük Valisi Fuat Gürel, “tam kapanma” sürecinde kentteki vaka sayılarında azalma olduğunu, kısıtlamanın sona ereceği tarihe kadar daha da düşeceğini belirtti.

Karabük Valisi Fuat Gürel Ramazan Bayramı dolayısıyla beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte sağlık çalışanlarını, İl Jandarma Komutanlığı ve 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. İlk olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Gürel, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ardından İl Jandarma Komutanlığı ve 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Gürel, jandarma ve emniyet mensuplarının bayramını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

“Kurumlarımız bütün personelleri ile sahadalar”

Karabük Acil Çağrı Merkezi’ni de gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, “Tam kapanma sürecinde evlerinde bulunduğu süre içerisinde görevi başında olan özellikle bu pandemi sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir gideren personelimizi ziyaret edip bayramını kutluyoruz. Yanlarında yer almaya çalışıyoruz. Kurumlarımız bütün personelleri ile sahadalar. Pandemi ile mücadele ediyorlar. Salgının vatandaşlarımızı en az etkilemesi ile alakalı tedbirler planlamaktalar” dedi.

“Dün itibariyle çok iyi duruma geldik”

“Şükürler olsun tam kapanma sürecinde vaka sayılarımız belli bir rakamın altına düştü” diyen Gürel, “Dün itibariyle çok iyi duruma geldik. Bu 5-6 günlük süre içerisinde daha da aşağıya geleceğini ümit ediyoruz vaka sayılarında. Bunu sağladığımız süre içerisinde inşallah pazartesi cumhurbaşkanımızın açıklayacağı kararlara beraber kontrollü bir normalleşme sürecine girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından devlet koruması altında olan Güleç Çocuk Evleri’ndeki çocuklarla bir araya gelen Gürel ve protokol üyeleri çocuklara bayram harçlığı verdi.

Ziyarette Vali Gürel’e AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve kurum müdürleri eşlik etti.