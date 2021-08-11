Vali Erdinç Yılmaz: “Vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor”

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Covid-19 tablosunda yüzde 70,4 aşılama oranı sebebiyle sarı kategoriye alınan Osmaniye’de korona virüsle mücadele devam ediyor. Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarındaki yükselişin bitmediğini belirterek, vatandaşlara duyarlılığa devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı verilere göre, 17-23 Temmuz tarihleri arasında 100 binde 19,87 oranla en az vaka sayısına sahip iller arasında gösterilen Osmaniye’de son açıklanan tabloyla birlikte 100 binde 62,71 oranla vaka sayılarında yükseliş devam ediyor. Vali Erdinç Yılmaz, salgınla mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşları Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerinde vaka sayılarının arttığını belirten Yılmaz, vatandaşların normalleşme sürecinde maske zorunluluğunun kalktığı şeklinde algıladığına dikkat çekti.

“Hayatını kaybeden insanlarımız var”

Salgınla mücadelede aşı olmanın önemine değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Maalesef Osmaniye’mizde vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor. Bu yükselişi mutlaka durdurmamız lazım. Yaklaşık 3 aydır çok güzel gidiyorduk, tekrar o iyi günlerimize dönmemiz lazım. Birçok insanımız etkileniyor, hayatını kaybeden insanlarımız var maalesef. Normalleşme sürecinde maske zorunluluğu kalkmış gibi algılandı ama maske takma zorunluluğu devam ediyor. Bu süreçte mutlaka maskemizi takalım, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım ve mutlaka aşımızı olalım. Şu anda bütün sağlık birimlerimizde randevu almadan aşılarınızı yaptırabilirsiniz. Bu virüsten kurtulabilmemizin tek yolu, tedbirlere uymak ve aşı olmaktır” diye konuştu.