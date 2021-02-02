Vali Dağlı: “Tedbirlere toplumsal olarak uymalıyız”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kısıtlamalara ve tedbirlere sadece bireysel değil, toplumsal olarak uymamız halinde salgını kontrol altında tutabiliriz" dedi.

Korona virüs vakalarının il genelindeki seyri ile uygulanacak tedbir ve denetimlerin görüşüldüğü “Kovid-19 Pandemi Toplantısı”, Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Dağlı, vatandaşların belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesinin salgınla mücadelenin başarısı için en önemli unsur olduğunu belirterek, "Kısıtlamalara ve tedbirlere sadece bireysel değil, toplumsal olarak uymamız halinde salgını kontrol altında tutabiliriz" ifadelerini kullandı.