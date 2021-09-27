Vali Dağlı: “Şu an sadece kısmi sınıf karantinaları uygulanıyor”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, okullarda pozitif vakalar olmakla birlikte şu an sadece kısmi sınıf karantinaları uygulandığını ve durumun kontrol edilebilir durumda olduğunu söyledi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından geçen 3 haftalık süreç içerisinde Samsun genelindeki okullarda ortaya çıkan korona virüsü vakalarının son durumu, aşılama çalışmaları ve uygulanan güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, ilgili kurum müdürleri ve 17 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Yüz yüze eğitimin bir daha asla kesintiye uğramaması ve geleceğin teminatı öğrencilerin okullarından uzak kalmaması için gayret gösterdiklerini ifade eden Vali Dağlı, okullarda pozitif vakalar olmakla birlikte şu an sadece kısmi sınıf karantinaları uygulandığını ve durumun kontrol edilebilir durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Okul servislerinden kantinlere ve sınıflara kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda gerekli tedbirler alındı. Ancak burada; öğrenci velilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine önemli bir sorumluluk düşüyor. Samsun’da bugün itibarıyla ilk doz aşılamada yüzde 86,7, ikinci dozda ise yüzde 71 oranına ulaştık ama bu oranları en kısa sürede çok daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Bunun için kıymetli vatandaşlarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aşılama çalışmalarına destek olmaya davet ediyor, halen büyük bir öneme sahip olan maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemelerini özellikle istirham ediyorum.”