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Vali Bilmez: “Van’da toplam 1 milyon 161 bin doz aşı yapıldı”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama kampanyası çerçevesinde Van’da şu ana kadar 1 milyon 161 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

Sağlık 09.11.2021, 09:21
Vali Bilmez: “Van’da toplam 1 milyon 161 bin doz aşı yapıldı”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama kampanyası çerçevesinde Van’da şu ana kadar 1 milyon 161 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında 100 binde 27,32 oranıyla en iyi üçüncü şehir olan Van, ikinci doz aşı oranıyla da sarı kategoride yer alıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında salgının başından bu yana büyük başarı gösteren Van, vaka oranıyla her zaman en iyi 5 şehir arasında yer aldı. Vaka oranlarıyla örnek il olan Van’da, ikinci doz aşıda da ‘mavi kategori’ için özverili bir çalışma yürütülüyor.

“Van Gölü’nün rengi en çok bize yakışır”

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, aşıda istenilen düzeyi henüz yakalayamadıklarını belirtti. Van’ın nüfusunun yüzde 63,4’ü 30 yaşın altı olduğunu ve bu yüzden gençlerin oranı aşağı çektiğini ifade eden Vali Bilmez, “Birinci doz aşıda 17 yaş üstü yüzde 82 civarında, ikinci dozda yüzde 68,5 civarındayız. İkinci dozda da yüzde 75’i yakalamamız gerekiyor. Sarı olan rengimizi de maviyle değiştirmemiz gerekiyor. Van Gölü’nün rengi en çok bize yakışır. Son dönem zamanı gelip de ikinci ve üçüncü doz aşısı olmayanların hastanede yattığını biliyoruz. Hemşehrilerimiz ikinci doz ve zamanı gelmişse üçüncü doz aşılarını mutlaka olmaları gerekiyor” dedi.

“Türkiye’deki en iyi illerden biriyiz”

Vaka sayısında kurallara uyulması nedeniyle oranın düşük olduğunu dile getiren Bilmez, “Vaka oranıyla Türkiye’deki en iyi illerden biriyiz. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu oran daha da aşağı düşer. Ancak bu salgın devam ediyor. Buna karşı tek silahımız aşıdır. Mutlaka aşı olmalıyız” diye konuştu.

“Gönüllü olun”

Kentte yerli aşının 3’üncü faz çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Bilmez, “Yerli aşının faz 3 çalışmaları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmaktadır. Daha önce hastalık geçirmemiş, aşı olmamış ve yahut aşı olup üzerinden belli bir süre geçenlerin gönüllü olacağı bir aşıdır. Gönüllü hemşehrilerimizi aşı olmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“1 milyon 161 bin doz aşı yapıldı”

Genel anlamda Van’da aşı durumunun iyi olduğunun altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar ilimizde 605 bin birinci doz, 501 bin ikinci doz aşı, 52 bin civarında da üçüncü doz aşı yapılmıştır. Bugüne kadar Van’da yapılan toplam aşı miktarı 1 milyon 161 bin dozdur.”

Üçüncü doz hatırlatma Biontech aşısı hakkında da konuşan Bilmez, sistem üzerinde tanımlı olan vatandaşların üçüncü doz aşılarını yapmaya başladığını kaydetti.

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