Vali Aydoğdu hem maske dağıttı, hem de maske taktı
AKSARAY’DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ DENETİMİ YAPILIRKEN, VALİ HAMZA AYDOĞDU HEM MASKE DAĞITTI HEM DE MASKESİZ VATANDAŞLARA MASKE TAKTI.
Aksaray’da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi yapılırken, Vali Hamza Aydoğdu hem maske dağıttı hem de maskesiz vatandaşlara maske taktı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberinde denetim ekipleri ile kentin merkezinde vatandaşlara maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatarak tedbirlere uyulması, bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi. Salgınla mücadelenin önemine değinen Vali Aydoğdu, vatandaşların maske kullanımı konusunda bilincinin çok iyi olduğunu söyledi. Denetim sırasında esnaflarla selamlaşan Vali Aydoğdu sokakta karşılaştığı vatandaşlara maske hediye etti. Vatandaşlara kendi elleri ile maske takan Vali Aydoğdu alınan tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede başarı sağlayacağını vurguladı. Vali Aydoğdu gazetecilere yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Aksaray’da da merkez ve ilçelerde maske denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Aksaray’ın alınan tedbirler noktasında üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Vali Aydoğdu, “İnsanlarımız çok duyarlı davranıyorlar. Vatandaşlarımız maskeyle yaşamayı öğrendiler. İnşallah bu işleri sıkı tutarsak Türkiye verilerine de baktığımız zaman tez zamanda bu musibetten hepimiz kurtularak normal hayata dönmüş olacağız. Denetimlerde gördüğümüz insanlarımız da bu anlamda duyarlılıkları üst düzeyde, onun için ben Aksaraylı bütün hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.
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