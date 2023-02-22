Vali Arslantaş: "Asılsız iddialar bölgede gayretle çalışan görevlilerin şevkini kırıyor"

Hatay’ın Defne ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Burdur Valisi Ali Arslantaş, İtalyanlar tarafından kurulan Sahra Hastanesini gezdi, hastane ve çalışmalarlarla ilgili bilgi verdi. Vali Arslantaş, hastaneyle ilgili yetkililerin buradan haberi yokmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "İnsanların yaptıkları emeklere, gayretlere saygı duymak, şevklerini kırmamak gerekiyor" dedi.

Defne ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, şehir stadyumunda İtalya’dan gelen sağlık ekipleri tarafından kurulan 20 yataklı Sahra Hastanesinin Defne’ye kurulması süreci ve verilen hizmetlerle ilgili bilgiler paylaştı. Vali Arslantaş, kurulan hastaneden bölgedeki yetkililerin haberi olmadığına dair iddialarla ilgili olarak ise, bu tarz asılsız açıklamaların bölgede büyük gayretle çalışan, emek veren tüm görevlilerin şevkini kırdığını belirterek, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Vali Arslantaş yaptığı açıklamada, “Defne ilçemizdeki 20 yataklı Sahra Hastanesini İtalya’dan gelen sağlık görevlileri kurdu. Şu anda da İtalyan yönetici arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hastanenin İskenderun Limanı’ndan Defne’ye gelişine kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde, yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün yer göstermesi ile Valiliğimiz nezaretinde şehir stadyumuna kurulmasına karar verdik. Şu anda hastane 20 yatağı, 20’si doktor 75 çalışanıyla hizmet vermeye devam ediyor. İzmir Milletvekilinin söylediklerinden, ’Defne’de bir hastane var ancak buradan devletin haberi yokmuş’ gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim burada kurulan bu hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsanların yaptıkları emeklere, gayretlere saygı duymak, şevklerini kırmamak gerekiyor. Politize etmemek gerekiyor. İşletilmesini arkadaşlarımız yapıyor. Biz güvenliğini ve diğer alt yapı işlerini yapıyoruz. Biraz sonra trafo işlerini tamamlayıp, jeneratörden de kurtaracağız arkadaşlarımızı. Biz onlarla beraberiz, çok da güzel hizmet ediyoruz. Kendilerine ve İtalyan Hükumetine de teşekkür ediyoruz” dedi.

İtalyan Sahra Hastanesi Şefi Mario Raviolo ise, “Yaşadığınız bu felaket için, sizlere destek vermek için buradayız. Geldiğim ilk günden, ayak bastığımız ilk andan itibaren, her taraftan olağanüstü destek ve yardım alıyoruz. Sağlık Bakanlığından ilk günden beri bize verilen destek, çadır kurmamızdan, ameliyathaneyi açmamıza kadar, acil bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için herkesten destek aldık. Bütün otoriteler bize yüzde yüz destek verdi. Tüm Türk otoriteleri hastane işleyişinde verdikleri destek için sağolsunlar, yardımları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Vali Arslantaş, Sahra Hastanesini gezerek görevlilerden hastane işleyişi konusunda bilgi aldı.