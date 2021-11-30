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Vakaların en çok arttığı üçüncü şehir olan Gümüşhane’de maske, mesafe ve temizlik uyarısı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı Covid-19 vaka sayısında geçtiğimiz haftaya göre Türkiye’de en fazla artış yaşanan üçüncü il olan Gümüşhane’de vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına ilk günkü gibi uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık 30.11.2021, 12:05
Vakaların en çok arttığı üçüncü şehir olan Gümüşhane’de maske, mesafe ve temizlik uyarısı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı Covid-19 vaka sayısında geçtiğimiz haftaya göre Türkiye’de en fazla artış yaşanan üçüncü il olan Gümüşhane’de vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına ilk günkü gibi uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Kasım tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını ve vaka yoğunluğu haritasını paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı 10 ilin Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin olduğunu açıkladı.

Vaka yoğunluğunun bir hafta önceye göre yüzde 22 oranında arttığı Gümüşhane’de vatandaşlar, pandeminin unutulduğunu ve duyarsız kişilerin maske takmayarak vakaların artmasına neden olduğunu savunarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Gümüşhane İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Eczacı Vedat Soner Başer de artışın bu şekilde devam etmesi halinde son çare olarak tekrar kısıtlamaya gidilebileceğini söyledi.

“Sağlık sistemi tıkanmaya başlarsa aşırı yüklenme olursa mutlaka tedbirler alınacaktır”

Artışın bu hızla devam etmesi halinde kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceğini dile getiren Başer, “Aslında biz bunu sosyal hayatta da sokakta da görüyoruz pandeminin ilk çıktığı dönemli kurallara uymuyoruz halkımızda bir rehavet var havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda toplanma arttı bu alanlarda maske takılması çok çok önemli kurallar son zamanlarda biraz esnetildi vatandaşlarımız sıkılmaya da başladı ama bunlar bir müddet daha devam etmeli tedbiri elden bırakırsan pandemi de yukarı çıkar. Sağlık sistemi tıkanmaya başlarsa aşırı yüklenme olursa mutlaka tedbirler alınacaktır vatandaşlara kurallara uyun ki ek tedbirler getirilmesin, sosyal hayatta bir kısıtlama olmasın diyorum. Fakat nihayetinde son çare kısıtlamaya gidilebilir. Şu anda gündemimizde öyle bir kısıtlama yok. Vaka sayıları Türkiye’de 25 bin bandında seyrediyor, bunun 15 10 bin bantlarına düşmesi gerekiyor. Sürekli böyle rakamlar sağlık sistemine yük getirir. Gümüşhane’de bu noktada 3’üncü il oldu ek tedbirler bu şekilde giderse mutlaka getirilecektir. Aşı seviyelerinde bir azalma var. İnsanlar eskisi gibi aşılarını yaptırmıyor. Özellikle maskeye dikkat etmemiz gerekiyor. Maske sadece COVİD-19’u değil diğer solunum yoluyla bulaşan hastalıkları da engelliyor, maske çok önemli” dedi.

“Vatandaşlarda aşı vurulduk bize bir şey olmaz gibi bir imaj var”

Vatandaşların kurallara ilk günkü gibi uyması gerektiğini belirten Cengiz Günday da (55) “Tabloyu görüyorsunuz. Gümüşhane’de maske yok mesafe yok. Özellikle de hafta sonları çok karışık. Vatandaşlarda aşı vurulduk bize bir şey olmaz gibi bir imaj var. Taşıyıcılık özelliği var aşı vurulsa da buna dikkat edilmiyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlar maske, temizliğe riayet etmeli başladığımız gibi devam etmeliydi. Buna dikkat etmemiz lazım. Pandemi devam ediyor” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Gümüşhane vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 22 oranında artarak en fazla artışın yaşandığı 3.il oldu.

Tabloya göre Gümüşhane’de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki hafta 174,31 iken 13-19 Kasım tarihleri arasında yüzde 22’lık artışla 213,12 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye’deki 81 il arasında 34. sırada yer aldı.

Diğer yandan Gümüşhane 2 doz aşı yapılma oranı yüzde 69,9 olarak SARI kategorideki iller arasında yer aldı. Doğu Karadeniz bölgesinde Gümüşhane’de tüm iller 2. doz aşılamada Mavi kategoriye yükseldi.

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