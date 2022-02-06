Vakalar arttı harita kızardı

Zonguldak, 100 binde 426.25 yükselen vaka sayılarıyla artışa geçen Zonguldak’ta vaka yoğunluğu Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, önceki gün haftalık vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Zonguldak; vaka sayısı en çok artan iller arasında yerini aldı. 100 binde 426.25 yükselen vaka sayılarıyla tırmanışa geçti. Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükmesi ise tedirgin etti.