Vakalar arttı, Çorum’da Yaylabaşı köyü 14 gün karantinaya alındı

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kaymakam Vekili Abdulhamid Uyar başkanlığında olağanüstü toplanan Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, gündemdeki konuları görüşerek ilçeye bağlı Yaylabaşı köyünün korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alınmasını kararlaştırdı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çin’in Wuhan kentinde başlayan korona virüs salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmekte, bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmektedir. Korona virüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş olmasına rağmen bölgesel vaka sayılarının artışı göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği doğmuştur. Bu çerçevede ilçemize bağlı Yaylabaşı köyünün 17.08.2021 tarihi, saat 19.00 itibarıyla 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Süreç boyunca gereken kontrol ve denetimlerin devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, "İlçemiz Yaylabaşı köyü karantina uygulamasının düzenli olarak jandarma devriyesi tarafından kontrolüne, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, köy camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılmasına, tüm ilçe kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların ve alınan tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına, uygulanmasının sağlanmasına, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.