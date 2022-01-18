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Vakalar arttı ancak hastaneye yatış oranı azaldı

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, sağlık çalışanlarının eski günlere dönmek istemediğini belirterek, “Hastanelerimizde o yoğunluğu yaşamak, insanların yoğun bakımda hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. Herkes kurallara uyarsa önümüzdeki yaz korona virüsü gündemimizden çıkartırız” dedi.

Sağlık 18.01.2022, 10:03
Vakalar arttı ancak hastaneye yatış oranı azaldı

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, sağlık çalışanlarının eski günlere dönmek istemediğini belirterek, “Hastanelerimizde o yoğunluğu yaşamak, insanların yoğun bakımda hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. Herkes kurallara uyarsa önümüzdeki yaz korona virüsü gündemimizden çıkartırız” dedi.

Omicron varyantı nedeniyle dünyada korona virüs vaka artışları sürüyor. Türkiye’de Covid-19 vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve aşı olunması çağrısında bulunuldu.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Omicron varyantının Türkiye’de etkinliğini göstermesiyle vakaların arttığını aktardı. Altunsu, “Omicron varyantının Türkiye’de etkinliğini göstermesiyle birlikte vakalarda belli bir oranda artış var. Bunun paralelinde Adana olarak da vakalarda belli bir artış var ancak hastaneye yatış oranlarımız düşmekte. Bunu biz direk olarak aşıya bağlıyoruz. Özellikle son aylarda aşıda hatırlatma dozlarının hızla yapılmasıyla birlikte vücuttaki bağışıklık oranı artmakta ve bu da hastalığın hafif geçirilmesine yol açmakta” diye konuştu.

Hatırlatma dozlarının önemli olduğunun altını çizen Altunsu, “Burada hangi aşıyı yaptığınızın önemi yok. Önemli olan hatırlatma dozunu yapmanız. 3 Ocak’tan bu yana Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Turkovac aşımızı uyguluyoruz. İsteyen kişiler hatırlatma dozlarını Turkovac, Biontech veya Sinovac olabilirler” dedi.

“Herkes üzerine düşeni yapmalı”

Sağlık çalışanlarının eski günlere dönmek istemediğini vurgulayan Ali Tanju Altunsu, daha sonra şunları söyledi:

“Biz tekrar eski günlere dönmek istemiyoruz. Hastanelerimizde o yoğunluğu yaşamak, insanların yoğun bakımda hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. O yüzden herkes üzerine düşen görevi yaparak kendi kişisel korunmasını sağlarsa büyük bir ihtimal önümüzdeki yaza bu korona virüsü gündemimizden çıkartmış olarak normal hayatımıza devam ederiz.”

Aşı karşıtlarına da seslenen Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, “Aşı karşıtlığının bilimsel hiçbir altyapısı yok. Burada aşının bilimsel binlerce yayını var. Bu hastalıkta korunmaktan, kişinin hastalığı daha rahat geçirmesini, hastaneye yatmadan geçirmesini etkilediğini biliyoruz. Bu tüm aşılar için geçerli” dedi.

Dünyada bazı ülkelerin aşıya dahi ulaşamazken Türkiye’nin 3 aşıya birden ulaştığını aktaran Altunsu, “Bu çok ciddi bir planlama ve dünyadaki sağlık camiasında güvenilirliğinizle alakalı. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız da gerekli girişimleri zamanında yapıyor. Biz geçen sene Sinovac aşısıyla sağlık personellerimizi aşılamaya başladık. Belki binlerce sağlık çalışanımız bu hastalıktan hayatını kaybedecekti ancak aşı sayesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı oldukça azaldı” şeklinde konuştu.

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