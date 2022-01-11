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Vakada birinci olan Eskişehir’de bir mahalle kahvehaneleri kapatma kararı aldı

Eskişehir’de, artan Covid-19 vakaları nedeniyle bin 78 nüfuslu Kaymaz Mahallesi’nde vatandaşlar, 5 gün boyunca kahvehanelerin kapatılması için işletme sahipleriyle ortak karar aldı.

Sağlık 11.01.2022, 13:48
Vakada birinci olan Eskişehir’de bir mahalle kahvehaneleri kapatma kararı aldı

Eskişehir’de, artan Covid-19 vakaları nedeniyle bin 78 nüfuslu Kaymaz Mahallesi’nde vatandaşlar, 5 gün boyunca kahvehanelerin kapatılması için işletme sahipleriyle ortak karar aldı.

Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi sakinleri, artan Covid-19 vakaları nedeniyle kahvehanelerin kapatılması konusunda işletme sahipleriyle ortak karara vardı. Mahallede artan vaka sayıları nedeniyle kendilerini korumak için harekete geçen vatandaşlar, muhtar Bayram Canıgür’ün de desteğiyle kahvehane sahipleriyle anlaştı. Alınan karara göre, mahalledeki kahvehaneler 5 gün süreyle kapalı kalacak. Muhtar Canıgür kahvehanelerin kapalı kalacağını muhtarlık binasından yaptığı anonsla duyurarak, karar metnini kahvehanelere dağıttı.

“İnsanlarımızı korumak amacıyla böyle bir karar aldık”

Mahallenin küçük olması nedeniyle virüs bulaşı riskinin kahvehanelerde daha fazla olduğunu belirten Kaymaz Mahallesi Muhtarı Bayram Canıgür, “Bu kararı bugün sabah aldık ama ben aldım diye bir şey yok. Mahallemizde Covid-19 vaka sayılarının artması sonucu günlük 10-15 vaka görülmeye başladı. Kahveci esnafımız ve halktan gelen istekler doğrultusunda kıraathaneleri 5 gün kapatma kararı aldık. Çünkü burası ufak bir yer ve genellikle virüs bulaşması kahvehanelerde oluyor. Kış günü olduğu için herkes kıraathanelerde oturuyor. Bulaşıcılığımız şu anda çoğalmaya başladı. Son günlerde 4-5 vaka varken, yarından sonra 15 vakaya çıkacağı izlenimi var. Mahallemizi ve insanlarımızı korumak amacıyla böyle bir şey yaptık. Kaymaz halkı olarak böyle bir karar aldık. Sivrihisar’daki resmî kurumlara kararımızı da bildirdik. Bulaş oranını azaltabilir miyiz çabası içerisindeyiz. Burası ufak yer olduğu için halkımız da tedirgin. Böyle bir kararı zaten onlar da istedi” şeklinde konuştu.

“Kimse mecbur etmedi ama toplum açısından kendi isteğimizle kapatıyoruz”

Herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen mahallelinin sağlığı için işletmelerini kapatma kararı aldıklarını aktaran kahvehane sahibi Cafer Ercan, “Esnaflar olarak kendimiz hastalığın yayılmaması bakımından böyle bir karar aldık. Pazartesi gününe kadar kapatma kararı aldık. Kimse mecbur etmedi ama toplum açısından kendi isteğimiz ile kapatıyoruz. Eğer hastalık yaygın olursa, bu kararı 1 hafta daha sürdüreceğiz. Geçen sene de aynısını yapmıştık. Hastalık yayılmasın diye yapıyoruz” dedi.

“Bence hastalık bitene kadar oyunların kaldırılması lazım”

Vaka sayılarının artması nedeniyle işletme kapatma kararı aldıklarını dile getiren kahvehane sahibi Beytullah Uyar, “Hastalığın çoğalması nedeniyle böyle bir karar aldık. Okey oynayanların çok olmasından ve taşların ilaçlanmaması ve bazı arkadaşların bardakları ilaçlamadığı için tedbir amacıyla bu kararı aldık. Bence hastalık bitene kadar okey ve kağıt oyunlarının kaldırılması lazım” ifadelerini kullandı.

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