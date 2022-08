Vaka sayısıyla birlikte vitamin ihtiyacı da arttı

Son dönemlerde tekrar yükselişe geçen korona virüs vakalarına karşılık, ilaç ve aşı gibi tedbirlerin yanında vitamin deposu içecekler bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor.

Geçtiğimiz aylarda vaka sayıları oldukça düşük seyrederken, salgın hızla yükselişe geçerek kendisini hatırlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, vaka sayısı artışının şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda olduğunu belirtti. Hastalığın ilk dönemlerine göre öldürücü gücü azaldığı bilinirken, Bakan Koca da, hastane yükünün şu an 3 kat kadar arttığını dile getirdi. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmamasına rağmen vatandaşlar, gerekli tedbirleri doğal yollarla almaya başladı. Aşı ve ilaç gibi tedbirle birlikte vitamin deposu olan doğal sıkma meyve suları talep görmeye başladı.

“Avrupalılar kendi ülkelerinde bulamadıkları vitaminleri burada buluyor”

Eskişehir’de yaklaşık 15 yıldır vitamin bar işletmeciliği yapan Şevket Ünal, vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesiyle bol bol vitamin alınması gerektiğini hatırlattı. Kendisi bu hastalığa yakalandığında, kendi hazırladığı içecekler sayesinde kolayca atlattığını anlatan Ünal, “Pandemi başlangıcında bizim işlerimiz kesilmişti. Özellikle o zamanlar kışın işlerimiz tamamen bitikti. Vitamin derken herkes meyvesini sebzesini evine aldı. Bu dönemlerde tam korona virüs etkisiz hale geldi derken, tekrar başladı. Şu dönemde özellikle Avrupalılar var. Avrupalılar kendi ülkelerinde bulamadıkları meyveleri ve vitaminleri burada buluyorlar, o yüzden rağbet var. Özellikle C vitamini alınmalı, tüm meyvelerde C vitamini var diyoruz ama yine de portakal, havuç, greyfurt ve nar gibi meyveleri sürekli tüketmek gerekiyor. Çünkü C vitamini koronanın birebir ilacı diyebiliriz. Ben de koronadan hastanede yattım, bana 10 gün gibi bir süre verilmişti, 3 gün ilaçsız gözetim altında kaldım. Ben bunu buradan aldığım vitaminlere bağlıyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar bol bol portakal suyu tüketiyor”

Farklı meyvelerden hazırladığı içeceklere, kendine has isimler koyan Ünal, bu içeceklerin hangi vitaminleri içerdiğinden bahsetti. İnsanların salgın boyunca en çok portakal ve limon içeren içecekleri tükettiğini söyleyen Ünal, şeker ve kolesterol gibi hastalığı olanların ise greyfurt tercih ettiğini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Kendi hazırladığım karışımlar arasında yer aşan ‘Grip Aşısı’ dediğimiz şey, gribe iyi geliyor. Grip özellikle C vitamini isteyen bir şey, biz onları bilinçli bir şekilde yazdık. Yani ‘Grip Aşısında’ biz oraya, kışın kivi ve mandalina ekliyoruz, yani C vitamini olan her şey var. İnsanlar bol bol portakal suyu tüketiyor, bunun yanı sıra Limon çok tüketiyor. Ayrıca şeker, kolesterol ve tansiyonu olanlar var, onlarda limon, portakal ve greyfurt suyunu tercih ediyorlar. Korona virüsün çok farklı yan etkileri oldu, unutkanlık gibi etkiler görüldü. O vatandaşlarda havuç suyunu fazlasıyla tüketiyor, hafızaya iyi geldiği için. Bu mevsimde bol bol kırmızı ve siyah içecek tüketmeleri gerekiyor, C vitamini öncelik."