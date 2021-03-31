Vaka sayısı rekor kıran Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin ediyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 152 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 39 bin 302 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 152 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 537'a yükseldi. Toplamda 38 milyon 578 bin 57 test yapıldı.

Bugün yapılan 240 bin 12 testten, 39 bin 302 yeni vaka sayısı, bin 401 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 317 bin 182 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 193 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 14 bin 226'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 82 olduğu açıklandı.

VAKA SAYILARINDA BREZİLYA LİSTE BAŞI

30 Mart'ta açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 80 bin 755 ile Brezilya'da görüldü. Onu 53 bin 76 vaka ile 1.4 milyar nüfuslu Hindistan takip etti. Listede 3. sırada yer alan ABD'de ise 52 bin 19 vaka görüldü. Türkiye ise 39 bin 302 yeni vaka sayısıyla dünya sıralamasında 4. sırada yer aldı.

İşte 30 Mart 2021'de açıklanan günlük vaka sayılarına göre dünya sıralaması:

TOPLAM VAKA SAYISINDA 8. SIRAYA YÜKSELDİK

Mutasyonlu virüsle vakaların patlama yaptığı Türkiye, toplam vaka sayısında listede hızla üst sıralara tırmanıyor.

ÖLÜ SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye'nin hala pozitif olan tek verisi Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarında görünüyor. Türkiye ölü sayısına göre dünya sıralamasında 19. numarada bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar 31 bin 537 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İlk sırada yer alan ABD'de ise ölü sayısı 563 bin 926.