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Vaka sayısı artınca polis maske denetimi yaptı
EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI ARTINCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ MASKE DENETLEMESİ YAPTI.
Sağlık 18.08.2020, 17:00
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde korona virüs vaka sayıları artınca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maske denetimi yaptı.
Yurt genelinde olduğu gibi Uzunköprü’de de korona virüs vakalarının artması nedeni ile polis ekipleri uygulamalarını sıklaştırdı. Uzunköprü’de ’maske’ ve ’sosyal mesafe’ uygulaması yapan ekipler polis araçlarından anons yaparak vatandaşları uyardı.
İlçe genelinde halkın yoğun olduğu yerlerde denetim yapılarak, maske takma zorunlu olmasına rağmen takmayanlar, çene altına maske taşıyanlarla, park ve bahçelerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar uyarıldı. Yapılan denetimlerde halkın büyük çoğunluğunun kurallara dikkat ettiği gözlemlendi.
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