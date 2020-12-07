banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı

Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeye ’riskli vatandaş’ girmeye çalıştı, cezayı yedi

Korona virüs vakalarının sıfırlandığı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ‘HES’ kodu riskli görünen vatandaş ilçeye alınmayarak 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Sağlık 07.12.2020, 16:48
4
Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeye ’riskli vatandaş’ girmeye çalıştı, cezayı yedi
banner422

Korona virüs vakalarının sıfırlandığı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ‘HES’ kodu riskli görünen vatandaş ilçeye alınmayarak 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Diyarbakır’ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde tedbirlerden taviz verilmiyor. Vaka görülmeyen ilçede, HES koduna göre riskli bir vatandaş ilçeye giriş yapmak istedi. HES kodu sorgulanan vatandaşın sonucu riskli görününce ilçeye alınmayarak kendisine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, "HES kodu uygulamasının önemini bir kez daha gördük. İlçeye girişlerde uyguladığımız HES uygulamasında, ilçemize giriş yapmaya çalışan bir kişinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu görülünce, kişi ilçeye girişten men edilmiş ve şahsa 3 bin 150 lira ceza verilmiştir" dedi.
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu