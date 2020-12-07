Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeye ’riskli vatandaş’ girmeye çalıştı, cezayı yedi

Korona virüs vakalarının sıfırlandığı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ‘HES’ kodu riskli görünen vatandaş ilçeye alınmayarak 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Diyarbakır’ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde tedbirlerden taviz verilmiyor. Vaka görülmeyen ilçede, HES koduna göre riskli bir vatandaş ilçeye giriş yapmak istedi. HES kodu sorgulanan vatandaşın sonucu riskli görününce ilçeye alınmayarak kendisine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, "HES kodu uygulamasının önemini bir kez daha gördük. İlçeye girişlerde uyguladığımız HES uygulamasında, ilçemize giriş yapmaya çalışan bir kişinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu görülünce, kişi ilçeye girişten men edilmiş ve şahsa 3 bin 150 lira ceza verilmiştir" dedi.