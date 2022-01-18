Vaka sayılarının düştüğü Osmaniye’de korona denetimi

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan insidans haritasında vaka sayısında düşüş yaşanan 3 kent arasında yer Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor. Korona virüsle mücadelede aşını önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, mücadelede en önemli savunmanın aşı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasına göre 25-31 Aralık tarihleri arasında 100 binde 139,46 oranında seyreden vaka sayıları son hafta 100 binde 123,5 oranında açıklandı. Geçen hafta açılanan vaka sayısı ile son hafta açıklanan vaka sayısı arasında 100 binde 15,96 oranında düşüş yaşandı. Böylelikle son açıklanan insidans haritasında vaka sayılarında düşüş yaşanan 3 kent arasında yer alan Osmaniye’de korona virüs denetimleri Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde aşının önemine dikkat çeken Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadelede en önemli savunmamız aşı olacak. Bu nedenle aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olması gerekiyor” dedi.

Korona virüsle mücadelede herkesin aşı olması gerektiğini hatırlatan Vali Yılmaz, “Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Osmaniye olarak çok iyi gidiyoruz. Osmaniyeli hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hiç aşı olmayan vatandaşımızın kalmaması lazım. Bu mücadelede en önemli savunmamız aşı olacak. Bu nedenle aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olması, aşı süreçlerini tamamlamamış vatandaşlarımızın bir an evvel bu süreci tamamlamaları, hatırlatma dozunun yaptırılması bu mücadelede hepimiz için en büyük güç olacaktır. Bu hassasiyetimizi devam ettirelim. Bu şekilde mücadelemizi sürdürürsek korona virüsten inşallah çok uzun zaman geçmeden kurtulacağız. Tedbirlere uymaya devam edelim ve aşılarımızı olalım” diye konuştu.