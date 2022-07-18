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Vaka sayılarındaki artışlar, bireysel tedbirleri arttırdı

Artan koronavirüs vakalarının neden olduğu tedirginlik ile zorunlu olmamasına rağmen sokakta maskeyle gezen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Sağlık 18.07.2022, 12:23
Vaka sayılarındaki artışlar, bireysel tedbirleri arttırdı

Artan koronavirüs vakalarının neden olduğu tedirginlik ile zorunlu olmamasına rağmen sokakta maskeyle gezen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan koronavirüs sayıları, vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor. Vaka artışlarının hız kazandığı son günlerde vatandaşlar bireysel tedbirlerini almaya başladı. Bir önceki koronavirüs dalgasında vaka artışlarıyla Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Eskişehir’de sokaklarda ve toplu taşıma araçlarında maskeyle dolaşan insanların sayısı her geçen gün artmaya başladı. İnsanların yeni kısıtlamaların geleceği konusundaki endişeleri ile birlikte bireysel tedbirlerini aldığı şu günlerde maske kullanımı da arttı.

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