Vaka sayıları sadece bir ilde artıyor! Peki o il hangisi?

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Mayıs haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (24-30 Nisan) oranla en çok azaldığı iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.

Bu illerden Çanakkale 3 hafta boyunca, vaka sayısı en fazla düşen 5 il arasına girmeyi başardı. Bu süreçte Çanakkale'deki düşüş 100 bin kişide 729,39'a ulaştı. İstanbul ve Tekirdağ da üst üste 2 hafta, vaka sayısı en fazla düşen 5 il içinde yer buldu.

ARTIŞ YAŞANAN TEK İL ARDAHAN

Öte yandan ülke genelinde vaka sayısı yükselen tek il olan Ardahan'daki artış 100 binde 4,16 olarak kayıtlara geçti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR ARASINDA VAKA SAYISI EN FAZLA DÜŞEN İL İSTANBUL

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 532,02'den 359,99'a, Ankara'da 361,52'den 247,68'e, İzmir'de 223,34'ten 161,92'ye düştü. Böylece vaka azalışı İstanbul'da 172,03, Ankara'da 113,84, İzmir'de 61,42 olarak kayıtlara geçti.

Önceki hafta vaka sayısı İstanbul'da 322,73, Ankara'da 206,36, İzmir'de 111,75 azalmıştı.