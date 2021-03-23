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Vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı

Corona virüsle mücadelede 100 bin nüfusta vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı.

Sağlık 23.03.2021, 13:38 23.03.2021, 13:39
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Vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Sosyal medya hesabından Koca'nın yaptığı paylaşıma göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.

Oranın en çok azaldığı iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.

Koca paylaşımında "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini de kullandı.

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