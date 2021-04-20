Vaka artışlarına karşı parklar şerit çekilerek kullanıma kapatıldı

Bartın’da artış gösteren Covid-19 vakalarına karşı piknik alanları ve parklar kullanıma kapatıldı.

Nisan ayının ilk haftasında Türkiye’de en çok vaka artışının görüldüğü 10 ilden biri Bartın olurken 100 bin nüfusa karşılık gelen ve 10-16 Nisan tarihli güncel insidans haritasında kentteki vaka oranı 512,11 olarak açıklanmıştı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından artan vakaların önlenmesi amacıyla alınan karar gereğince sosyal mesafe ihlalinin en yoğun yaşandığı alanların başında yer alan piknik alanları, parklar ve oturma alanlarına zabıta ekiplerince güvenlik şeritleri çekildi.

Bartın’daki mesire alanları arasında yer alan Çağlayan ve Karaçay’ın yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı Vefa Park, Yalı Sevgi Parkı, Kaynarca Yaşam Alanı, Gazhane Parkları da kapatılarak bu alanlardaki oyun grupları, kamelyalar ve bankların kullanımı çekilen şeritlerle engellendi.

Bartın Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda kentteki 150’ye yakın park ve bahçe kullanıma kapatıldı.