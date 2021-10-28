banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Vaka artışında 3. sırada bulunan Karabük’te Covid-19’dan ölenlerin sayısı 520’ye ulaştı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka artışının 9-15 Ekim tarihleri arasındaki en fazla vaka artışının yaşandığı 10 il arasında yer alan Karabük’te ölenlerin sayısı 520’ye ulaştı.

Sağlık 28.10.2021, 11:45
Vaka artışında 3. sırada bulunan Karabük’te Covid-19’dan ölenlerin sayısı 520’ye ulaştı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka artışının 9-15 Ekim tarihleri arasındaki en fazla vaka artışının yaşandığı 10 il arasında yer alan Karabük’te ölenlerin sayısı 520’ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 9-15 Ekim tarihleri arasında açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük’te haftada 100 bin kişide vaka sayısı 544,30’a yükseldi. Kastamonu ve Zonguldak’ın ardından en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında 3. sırada yer alan Karabük’te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 520’ye yükseldi. Hareketliliğin her geçen gün arttığı kentte denetimler artırılırken, haftalık vaka sayısı bin 321 oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşının önemine dikkat çekerek, "Covid-19’la mücadele etmek hepimizin alacağı çok basit önlemlerle mümkün. Kurallara uyalım lütfen. Artık şüphe götürmez bir şekilde ortaya çıkan gerçek, aşı yaptırmak, birinci doz aşısını yaptırıp süresi dolmasına rağmen ikinci doz aşısını yaptırmayan, ikinci doz aşısını yaptırıp üçüncü doz aşısını yaptırmayan çok fazla insanımız var. Sağlık kuruluşlarımız bu amaçla dur durak bilmeden çalışıyor şehrimizin değişik noktalarında aşılama merkezlerimiz var. Bu noktalara veya bir sağlık kuruluşuna giderek aşımızı yaptıralım. Hadi Karabüklüler, geç olmadan aşılarımızı yaptırarak hem kendimizi, hem sevdiklerimizi hem de toplumumuzu koruyalım" ifadelerini kullandı.

Esnaflardan Yaşar Toker, kurallara uyulmadığı için vaka artışlarının gerçekleştiğini belirtti.

"Eğitimimizin devam etmesini istiyoruz"

6. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Zehra Doğan Şahin, ise “Biz okuldayken maskemize, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz ama dışarıya çıktığımızda dışarıdaki insanların maske takmadığını görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor ve eğitimimiz zarar görüyor. Eğitimimizi göremeyince panikliyoruz ve yeterli seviyede eğitim alamıyoruz. Bu süreçte maskemizi takalım ve mesafemizi koruyalım. Eğitimimizin devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Şahin, kentteki ölüm sayılarının artmasının kendisini üzdüğünü ve bu süreçte vatandaşlardan kurallara uymalarını istediğini söyledi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3