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Vak’a artış oranı yüzde 99 olan Düzce’de polis maske denetimi yaptı

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA’NIN DÜZCE İÇİN VAK'A SAYISININ ARTTIĞINI AÇIKLAMASINA RAĞMEN, BAZI VATANDAŞLAR MASKESİZ GEZMEYE DEVAM EDİYOR. MASKE TAKMAYAN VATANDAŞLARA POLİS EKİPLERİ UYARILARDA BULUNDU.

Sağlık 30.10.2020, 13:57
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Vak’a artış oranı yüzde 99 olan Düzce’de polis maske denetimi yaptı

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Düzce için vak’a sayısının arttığını açıklamasına rağmen, bazı vatandaşlar maskesiz gezmeye devam ediyor. Maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’deki vak’a artışlarında Düzce’yi yüzde 99 artış ile Türkiye’nin en çok vak’a artışı olan illeri arasında göstermesinin ardından kent merkezinde önlemler artırıldı. Polis ekipleri, şehir merkezinde sürekli olarak devriye gezerek vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Artışın yüksek olduğu Düzce’de halen korona virüsü umursamadan gezen vatandaşlar da bulunurken, maskesiz gezen veya maskesini yanlış takan vatandaşları ise polis ekipleri uyarılarda bulunuyor.

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