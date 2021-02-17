Uzun süreli bacak ağrısı vitrin hastalığının habercisi olabilir

YOLDA yürürken bacağınızda ağrı hissediyor, spor yaparken ayaklarınızda ya da baldırlarınızda ağrı mı yaşıyorsunuz? Yürüyüş esnasında, bu ağrı nedeniyle durma ihtiyacı hissediyor musunuz? Bu hastalığı yaşayan insanların sık sık durma ihtiyacı hissetmesi ve genellikle vitrin önlerinde mola vererek ağrının geçmesini beklemesi nedeniyle halk arasında vitrin hastalığı olarak bilinen periferik damar hastalığı bu belirtiler ile seyredebiliyor. Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, bacaklardaki atardamarları etkileyen periferik damar hastalığının tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye’de 29 merkezde yürütülen CAREFUL çalışmasının sonuçlarına göre; 70 yaş üzerinde hastalığın görülme sıklığı yüzde 30’lara ulaşıyor. Periferik damar hastalığının yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösterdiğine vurgu yapan Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, hastalığın sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, kısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk, solukluk gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka bir kalp ve damar hastalıkları uzmanına görünmesini tavsiye ediyor.